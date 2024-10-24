Рейтинг@Mail.ru
В Курской области заочно арестовали румынского журналиста - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 24.10.2024 (обновлено: 17:57 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/arest-1979864044.html
В Курской области заочно арестовали румынского журналиста
В Курской области заочно арестовали румынского журналиста - РИА Новости, 24.10.2024
В Курской области заочно арестовали румынского журналиста
Суд в Курске заочно арестовал гражданина Румынии Барбу Мирча, который въехал на территорию РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:39
2024-10-24T17:57
курская область
курск
румыния
россия
в мире
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979867261_0:18:455:274_1920x0_80_0_0_27bc9011a4731f1aab937f336aa6b6c0.jpg
РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Суд в Курске заочно арестовал гражданина Румынии Барбу Мирча, который въехал на территорию РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале."Ленинским районным судом г. Курска рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении гражданина Румынии… Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Барбу Мирча на территории РФ или с момента экстрадиции", - сообщила пресс-служба.Отмечается, что гражданин Румынии с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал на территорию Российской Федерации с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа вооруженных формирований Украины с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники на территорию Суджанского района Курской области.Мужчина является гражданином иностранного государства, объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), уточняет пресс-служба.Судебный акт может быть обжалован.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241007/rossija-1976720370.html
https://ria.ru/20241022/zhurnalisty-1979387917.html
https://ria.ru/20241016/bouz-1978332291.html
курская область
курск
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979867261_0:0:455:342_1920x0_80_0_0_a70b844af021d60d8fbd25e7c600c93d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, курск, румыния, россия, в мире, вооруженные силы украины
Курская область, Курск, Румыния, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
В Курской области заочно арестовали румынского журналиста

В Курске заочно арестовали проникшего для съемки репортажа гражданина Румынии

© Страница Мирча Барбу в соцсетиРумынский журналист Мирча Барбу
Румынский журналист Мирча Барбу - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Страница Мирча Барбу в соцсети
Румынский журналист Мирча Барбу
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Суд в Курске заочно арестовал гражданина Румынии Барбу Мирча, который въехал на территорию РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.
"Ленинским районным судом г. Курска рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении гражданина Румынии… Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Барбу Мирча на территории РФ или с момента экстрадиции", - сообщила пресс-служба.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В России завели дела против 14 иностранных журналистов
7 октября, 11:15
Отмечается, что гражданин Румынии с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал на территорию Российской Федерации с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа вооруженных формирований Украины с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники на территорию Суджанского района Курской области.
Мужчина является гражданином иностранного государства, объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), уточняет пресс-служба.
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Краснов объяснил преследование журналистов, пробравшихся в Курскую область
22 октября, 17:33
Судебный акт может быть обжалован.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Пока отступали". Стало известно, что произошло с ВСУ в Курской области
16 октября, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскРумынияРоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала