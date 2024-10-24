https://ria.ru/20241024/arest-1979864044.html

В Курской области заочно арестовали румынского журналиста

В Курской области заочно арестовали румынского журналиста - РИА Новости, 24.10.2024

В Курской области заочно арестовали румынского журналиста

Суд в Курске заочно арестовал гражданина Румынии Барбу Мирча, который въехал на территорию РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:39

2024-10-24T17:39

2024-10-24T17:57

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РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Суд в Курске заочно арестовал гражданина Румынии Барбу Мирча, который въехал на территорию РФ для съемки репортажа, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале."Ленинским районным судом г. Курска рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении гражданина Румынии… Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Барбу Мирча на территории РФ или с момента экстрадиции", - сообщила пресс-служба.Отмечается, что гражданин Румынии с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал на территорию Российской Федерации с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа вооруженных формирований Украины с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники на территорию Суджанского района Курской области.Мужчина является гражданином иностранного государства, объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), уточняет пресс-служба.Судебный акт может быть обжалован.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241007/rossija-1976720370.html

https://ria.ru/20241022/zhurnalisty-1979387917.html

https://ria.ru/20241016/bouz-1978332291.html

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курская область, курск, румыния, россия, в мире, вооруженные силы украины