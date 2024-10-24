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Суд продлил арест мужчине, обвиняемому в покушении на теракт на ЗАЭС - РИА Новости, 24.10.2024
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17:23 24.10.2024 (обновлено: 17:56 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/arest-1979859355.html
Суд продлил арест мужчине, обвиняемому в покушении на теракт на ЗАЭС
Суд продлил арест мужчине, обвиняемому в покушении на теракт на ЗАЭС - РИА Новости, 24.10.2024
Суд продлил арест мужчине, обвиняемому в покушении на теракт на ЗАЭС
Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей сотруднику Запорожской АЭС Сергею Потынге, обвиняемому в покушении на теракт на атомной станции,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:23
2024-10-24T17:56
украина
магатэ
запорожская аэс
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей сотруднику Запорожской АЭС Сергею Потынге, обвиняемому в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). По данным суда, Потынга обвиняется по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 3 статьи 30, пунктам "а, б" части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 4 статьи 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств). В четверг состоялось предварительное слушание по делу. "Срок содержания под стражей Сергею Потынге продлен до 10 апреля 2025 года", - сказал РИА Новости представитель суда. Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Потынг, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками военной разведки Украины, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, чтобы потом совершить там теракт для максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС". Для этого Потынг забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. В декабре 2023 года Потынга задержали.
https://ria.ru/20241007/glavagrossi-1976853675.html
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украина, магатэ, запорожская аэс, общество
Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Общество
Суд продлил арест мужчине, обвиняемому в покушении на теракт на ЗАЭС

Суд продлил арест Сергею Потынге, обвиняемому в покушении на теракт на ЗАЭС

© Фото : Генеральная прокуратура РФСергей Потынг
Сергей Потынг - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Генеральная прокуратура РФ
Сергей Потынг. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей сотруднику Запорожской АЭС Сергею Потынге, обвиняемому в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
По данным суда, Потынга обвиняется по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 3 статьи 30, пунктам "а, б" части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 4 статьи 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств). В четверг состоялось предварительное слушание по делу.
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"Срок содержания под стражей Сергею Потынге продлен до 10 апреля 2025 года", - сказал РИА Новости представитель суда.
Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Потынг, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками военной разведки Украины, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, чтобы потом совершить там теракт для максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС".
Для этого Потынг забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. В декабре 2023 года Потынга задержали.
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