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Гендиректора Иркутской электросетевой компании заочно арестовали - РИА Новости, 24.10.2024
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15:56 24.10.2024 (обновлено: 16:22 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/arest-1979834131.html
Гендиректора Иркутской электросетевой компании заочно арестовали
Гендиректора Иркутской электросетевой компании заочно арестовали - РИА Новости, 24.10.2024
Гендиректора Иркутской электросетевой компании заочно арестовали
Гендиректор Иркутской электросетевой компании, который обвиняется в мошенничестве и объявлен в розыск, заочно арестован, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:56
2024-10-24T16:22
происшествия
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Гендиректор Иркутской электросетевой компании, который обвиняется в мошенничестве и объявлен в розыск, заочно арестован, сообщает региональное управление СК РФ. СК в Приангарье в сентябре возбудил уголовное дело в отношении гендиректора Иркутской электросетевой компании. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения и злоупотреблении полномочиями. Фигурант объявлен в федеральный розыск, так как скрылся от следствия. По версии СК, обвиняемый и его сообщники за вознаграждение заключали с жителями Иркутской области договоры технологического присоединения к электросетям, зная, что исполнять взятые обязательства не будут. Также фигурант для извлечения выгоды создавал неравные условия между потребителями электроэнергии, отдавая преимущество в подключении коммерческим организациям, занимающимся добычей криптовалюты. "В Иркутской области генеральному директору электросетевой компании по ходатайству следствия заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 3 октября обвиняемый объявлен в международный розыск.Имя фигуранта в релизе не указывается. Согласно открытым данным, пост генерального директора Иркутской электросетевой компании занимал Дмитрий Конопелько, сейчас исполняющим обязанности гендира указан Илья Бриллиантов. Как следует из базы МВД РФ, Конопелько 1970 года рождения объявлен в розыск по уголовной статье.
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происшествия, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Гендиректора Иркутской электросетевой компании заочно арестовали

СК: главу Иркутской электросетевой компании арестовали по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Гендиректор Иркутской электросетевой компании, который обвиняется в мошенничестве и объявлен в розыск, заочно арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
СК в Приангарье в сентябре возбудил уголовное дело в отношении гендиректора Иркутской электросетевой компании. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения и злоупотреблении полномочиями. Фигурант объявлен в федеральный розыск, так как скрылся от следствия. По версии СК, обвиняемый и его сообщники за вознаграждение заключали с жителями Иркутской области договоры технологического присоединения к электросетям, зная, что исполнять взятые обязательства не будут. Также фигурант для извлечения выгоды создавал неравные условия между потребителями электроэнергии, отдавая преимущество в подключении коммерческим организациям, занимающимся добычей криптовалюты.
«
"В Иркутской области генеральному директору электросетевой компании по ходатайству следствия заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 3 октября обвиняемый объявлен в международный розыск.
Имя фигуранта в релизе не указывается. Согласно открытым данным, пост генерального директора Иркутской электросетевой компании занимал Дмитрий Конопелько, сейчас исполняющим обязанности гендира указан Илья Бриллиантов. Как следует из базы МВД РФ, Конопелько 1970 года рождения объявлен в розыск по уголовной статье.
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