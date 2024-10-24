https://ria.ru/20241024/arest-1979731820.html

Суд заочно арестовал двух фигурантов дела об обмане экс-судьи Лариной

Суд заочно арестовал двух фигурантов дела об обмане экс-судьи Лариной - РИА Новости, 24.10.2024

Суд заочно арестовал двух фигурантов дела об обмане экс-судьи Лариной

Таганский суд Москвы заочно арестовал еще двоих фигурантов дела о мошенничестве в отношении погибшей экс-судьи Натальи Лариной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:49

2024-10-24T09:49

2024-10-24T09:49

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы заочно арестовал еще двоих фигурантов дела о мошенничестве в отношении погибшей экс-судьи Натальи Лариной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зубрицкого Максима Викторовича и Антонова Давида Лерниковича на срок 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента фактического задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства. Накануне в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили о задержании четырех человек и розыске еще двоих в рамках этого дела. По версии следствия, в мае фигуранты обманули женщину в ходе телефонных разговоров и переписки в мессенджере, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ РФ, и убедили потерпевшую перевести им более одного миллиона рублей. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшей судье Таганского райсуда Наталье Лариной, которая, предположительно, покончила с собой, ее тело нашли на юго-востоке Москвы в июне.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), центральный банк рф (цб рф)