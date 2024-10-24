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Суд заочно арестовал двух фигурантов дела об обмане экс-судьи Лариной - РИА Новости, 24.10.2024
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09:49 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/arest-1979731820.html
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела об обмане экс-судьи Лариной
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела об обмане экс-судьи Лариной - РИА Новости, 24.10.2024
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела об обмане экс-судьи Лариной
Таганский суд Москвы заочно арестовал еще двоих фигурантов дела о мошенничестве в отношении погибшей экс-судьи Натальи Лариной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:49
2024-10-24T09:49
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы заочно арестовал еще двоих фигурантов дела о мошенничестве в отношении погибшей экс-судьи Натальи Лариной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зубрицкого Максима Викторовича и Антонова Давида Лерниковича на срок 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента фактического задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства. Накануне в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили о задержании четырех человек и розыске еще двоих в рамках этого дела. По версии следствия, в мае фигуранты обманули женщину в ходе телефонных разговоров и переписки в мессенджере, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ РФ, и убедили потерпевшую перевести им более одного миллиона рублей. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшей судье Таганского райсуда Наталье Лариной, которая, предположительно, покончила с собой, ее тело нашли на юго-востоке Москвы в июне.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела об обмане экс-судьи Лариной

Суд арестовал 2 фигурантов по дела о мошенничестве в отношении экс-судьи Лариной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы заочно арестовал еще двоих фигурантов дела о мошенничестве в отношении погибшей экс-судьи Натальи Лариной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зубрицкого Максима Викторовича и Антонова Давида Лерниковича на срок 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента фактического задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства.
Накануне в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили о задержании четырех человек и розыске еще двоих в рамках этого дела.
По версии следствия, в мае фигуранты обманули женщину в ходе телефонных разговоров и переписки в мессенджере, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ РФ, и убедили потерпевшую перевести им более одного миллиона рублей. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшей судье Таганского райсуда Наталье Лариной, которая, предположительно, покончила с собой, ее тело нашли на юго-востоке Москвы в июне.
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