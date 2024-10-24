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Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве
Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве - РИА Новости, 24.10.2024
Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве
Таганский суд Москвы арестовал Владимира Казаченко и Руслана Карпенко по делу о похищении девушек в столице и вымогательстве, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:42
2024-10-24T09:42
2024-10-24T09:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал Владимира Казаченко и Руслана Карпенко по делу о похищении девушек в столице и вымогательстве, сообщили РИА Новости в инстанции. "В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 22 декабря 2024 года",- сказал собеседник агентства. Мужчины обвиняются в совершении преступлений по пунктам "в", "з" части 2 статьи 126 (похищение с применением насилия в корыстных целях) УК РФ; части 1 статьи 163 (вымогательство) УК РФ. "По версии следствия, Казаченко В.М. и Карпенко Р.П. осуществляли захват девушек в автомобиль, угрожали применением физической силы и перемещали их по улицам Москвы. После угроз потерпевшим, мужчины требовали передать им денежные средства. Когда денежные суммы были ими получены, обвиняемые высаживали девушек из машины", - рассказали в суде.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве
Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве и вымогательстве
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал Владимира Казаченко и Руслана Карпенко по делу о похищении девушек в столице и вымогательстве, сообщили РИА Новости в инстанции.
"В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 22 декабря 2024 года",- сказал собеседник агентства.
Мужчины обвиняются в совершении преступлений по пунктам "в", "з" части 2 статьи 126 (похищение с применением насилия в корыстных целях) УК РФ
; части 1 статьи 163 (вымогательство) УК РФ.
"По версии следствия, Казаченко В.М. и Карпенко Р.П. осуществляли захват девушек в автомобиль, угрожали применением физической силы и перемещали их по улицам Москвы. После угроз потерпевшим, мужчины требовали передать им денежные средства. Когда денежные суммы были ими получены, обвиняемые высаживали девушек из машины", - рассказали в суде.