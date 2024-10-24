https://ria.ru/20241024/arest-1979730542.html

Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве

Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве - РИА Новости, 24.10.2024

Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве

Таганский суд Москвы арестовал Владимира Казаченко и Руслана Карпенко по делу о похищении девушек в столице и вымогательстве, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:42

2024-10-24T09:42

2024-10-24T09:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал Владимира Казаченко и Руслана Карпенко по делу о похищении девушек в столице и вымогательстве, сообщили РИА Новости в инстанции. "В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 22 декабря 2024 года",- сказал собеседник агентства. Мужчины обвиняются в совершении преступлений по пунктам "в", "з" части 2 статьи 126 (похищение с применением насилия в корыстных целях) УК РФ; части 1 статьи 163 (вымогательство) УК РФ. "По версии следствия, Казаченко В.М. и Карпенко Р.П. осуществляли захват девушек в автомобиль, угрожали применением физической силы и перемещали их по улицам Москвы. После угроз потерпевшим, мужчины требовали передать им денежные средства. Когда денежные суммы были ими получены, обвиняемые высаживали девушек из машины", - рассказали в суде.

https://ria.ru/20240320/sud-1934405439.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва