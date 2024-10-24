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Установлена личность одного из боевиков, осуществивших теракт в Анкаре - РИА Новости, 24.10.2024
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12:28 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ankara-1979774608.html
Установлена личность одного из боевиков, осуществивших теракт в Анкаре
Установлена личность одного из боевиков, осуществивших теракт в Анкаре - РИА Новости, 24.10.2024
Установлена личность одного из боевиков, осуществивших теракт в Анкаре
Специалисты установили личность одного из ликвидированных боевиков, осуществивших теракт в Анкаре, речь идет о члене "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:28
2024-10-24T12:28
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Специалисты установили личность одного из ликвидированных боевиков, осуществивших теракт в Анкаре, речь идет о члене "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "Мы установили личность ликвидированного террориста, напавшего на TUSAŞ. Предателем оказался член РПК Али Орек по кличке Rojger", - написал Ерликая в соцсети X. Он отметил, что специалисты пока выясняют личность ликвидированной террористки. В свою очередь минобороны Турции сообщило, что с ночи четверга ВВС Турции уничтожили не менее 47 террористических целей и большое число боевиков "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии и Ирака. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20241024/ankara-1979703951.html
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в мире, турция, анкара (провинция), ирак, рабочая партия курдистана, генеральная прокуратура рф
В мире, Турция, Анкара (провинция), Ирак, Рабочая партия Курдистана, Генеральная прокуратура РФ
Установлена личность одного из боевиков, осуществивших теракт в Анкаре

МВД Турции установило личность одного из боевиков, осуществивших теракт в Анкаре

© Фото : соцсетиМесто взрыва в Анкаре
Место взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : соцсети
Место взрыва в Анкаре. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Специалисты установили личность одного из ликвидированных боевиков, осуществивших теракт в Анкаре, речь идет о члене "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
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"Мы установили личность ликвидированного террориста, напавшего на TUSAŞ. Предателем оказался член РПК Али Орек по кличке Rojger", - написал Ерликая в соцсети X.
Он отметил, что специалисты пока выясняют личность ликвидированной террористки.
В свою очередь минобороны Турции сообщило, что с ночи четверга ВВС Турции уничтожили не менее 47 террористических целей и большое число боевиков "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии и Ирака.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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В миреТурцияАнкара (провинция)ИракРабочая партия КурдистанаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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