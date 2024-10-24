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Совершившие теракт в Анкаре знали о входах и выходах, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2024
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03:41 24.10.2024 (обновлено: 04:28 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/ankara-1979703951.html
Совершившие теракт в Анкаре знали о входах и выходах, заявил эксперт
Совершившие теракт в Анкаре знали о входах и выходах, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2024
Совершившие теракт в Анкаре знали о входах и выходах, заявил эксперт
Напавшие на предприятие аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре явно провели предварительную оценку объекта и знали, где расположены входы и выходы, заявил РИА... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:41
2024-10-24T04:28
в мире
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Напавшие на предприятие аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре явно провели предварительную оценку объекта и знали, где расположены входы и выходы, заявил РИА Новости эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии (DP) Турции Мустафа Бёгюрджю. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали 5 человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Проанализировавший записи с камер видеонаблюдения эксперт отметил, что по всей видимости боевики намеренно устроили теракт в 15.20 — вскоре после завершения утренней смены, длящейся с 8 утра до 15 часов. "Они вошли в здание вместе с сотрудниками, которые были в шоке и панике, и начали стрелять по проходной, не выбирая цель. У одного боевика длинноствольное оружие с коротким прикладом, у второго - длинноствольное с длинным прикладом. По всей видимости, сначала они убили и ранили сотрудников охраны, а затем сотрудников предприятия, так что да, это типичный теракт", — отметил Бёгюрджю. Он напомнил о теракте в прошлом октябре в центре Анкары у здания парламента, когда боевики РПК применили аналогичную схему со взрывом и последующей попыткой проникнуть в здание. В то же время он указал на то, что наблюдается рост числа терактов религиозных радикалов. "По всей вероятности, террористы провели предварительную разведку объекта, так как речь идет о производственных площадях размером в четыре миллиона квадратных метров, это четвертое в мире по размеру производство. Там порядка восьми проходных, поэтому боевики сначала применили взрывное устройство, а затем попытались войти с длинноствольным оружием, рюкзаками и боеприпасами", — подытожил специалист по безопасности. По мнению эксперта, в данном случае проявились уязвимости в области безопасности объекта и разведки. Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979698757.html
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в мире, анкара (провинция), турция, генеральная прокуратура рф, рабочая партия курдистана, f-16
В мире, Анкара (провинция), Турция, Генеральная прокуратура РФ, Рабочая партия Курдистана, F-16
Совершившие теракт в Анкаре знали о входах и выходах, заявил эксперт

Эксперт: устроившие теракт в Анкаре явно провели рекогносцировку объекта

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Напавшие на предприятие аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре явно провели предварительную оценку объекта и знали, где расположены входы и выходы, заявил РИА Новости эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии (DP) Турции Мустафа Бёгюрджю.
Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали 5 человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
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Проанализировавший записи с камер видеонаблюдения эксперт отметил, что по всей видимости боевики намеренно устроили теракт в 15.20 — вскоре после завершения утренней смены, длящейся с 8 утра до 15 часов.
"Они вошли в здание вместе с сотрудниками, которые были в шоке и панике, и начали стрелять по проходной, не выбирая цель. У одного боевика длинноствольное оружие с коротким прикладом, у второго - длинноствольное с длинным прикладом. По всей видимости, сначала они убили и ранили сотрудников охраны, а затем сотрудников предприятия, так что да, это типичный теракт", — отметил Бёгюрджю.
Он напомнил о теракте в прошлом октябре в центре Анкары у здания парламента, когда боевики РПК применили аналогичную схему со взрывом и последующей попыткой проникнуть в здание. В то же время он указал на то, что наблюдается рост числа терактов религиозных радикалов.
"По всей вероятности, террористы провели предварительную разведку объекта, так как речь идет о производственных площадях размером в четыре миллиона квадратных метров, это четвертое в мире по размеру производство. Там порядка восьми проходных, поэтому боевики сначала применили взрывное устройство, а затем попытались войти с длинноствольным оружием, рюкзаками и боеприпасами", — подытожил специалист по безопасности.
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По мнению эксперта, в данном случае проявились уязвимости в области безопасности объекта и разведки.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
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СМИ сообщили о теракте у здания авиакосмической компании TUSAŞ в Анкаре
Вчера, 16:20
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияГенеральная прокуратура РФРабочая партия КурдистанаF-16
 
 
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