https://ria.ru/20241024/ankara-1979703951.html

Совершившие теракт в Анкаре знали о входах и выходах, заявил эксперт

Совершившие теракт в Анкаре знали о входах и выходах, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2024

Совершившие теракт в Анкаре знали о входах и выходах, заявил эксперт

Напавшие на предприятие аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре явно провели предварительную оценку объекта и знали, где расположены входы и выходы, заявил РИА... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:41

2024-10-24T03:41

2024-10-24T04:28

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СТАМБУЛ, 24 окт - РИА Новости. Напавшие на предприятие аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре явно провели предварительную оценку объекта и знали, где расположены входы и выходы, заявил РИА Новости эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии (DP) Турции Мустафа Бёгюрджю. Взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали 5 человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Проанализировавший записи с камер видеонаблюдения эксперт отметил, что по всей видимости боевики намеренно устроили теракт в 15.20 — вскоре после завершения утренней смены, длящейся с 8 утра до 15 часов. "Они вошли в здание вместе с сотрудниками, которые были в шоке и панике, и начали стрелять по проходной, не выбирая цель. У одного боевика длинноствольное оружие с коротким прикладом, у второго - длинноствольное с длинным прикладом. По всей видимости, сначала они убили и ранили сотрудников охраны, а затем сотрудников предприятия, так что да, это типичный теракт", — отметил Бёгюрджю. Он напомнил о теракте в прошлом октябре в центре Анкары у здания парламента, когда боевики РПК применили аналогичную схему со взрывом и последующей попыткой проникнуть в здание. В то же время он указал на то, что наблюдается рост числа терактов религиозных радикалов. "По всей вероятности, террористы провели предварительную разведку объекта, так как речь идет о производственных площадях размером в четыре миллиона квадратных метров, это четвертое в мире по размеру производство. Там порядка восьми проходных, поэтому боевики сначала применили взрывное устройство, а затем попытались войти с длинноствольным оружием, рюкзаками и боеприпасами", — подытожил специалист по безопасности. По мнению эксперта, в данном случае проявились уязвимости в области безопасности объекта и разведки. Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.

https://ria.ru/20241024/turtsiya-1979698757.html

https://ria.ru/20241023/briks-1979601363.html

https://ria.ru/20241023/terakt-1979607948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анкара (провинция), турция, генеральная прокуратура рф, рабочая партия курдистана, f-16