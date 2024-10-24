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Эксперт оценил условия кредита ЕС Украине под прибыль от российских активов - РИА Новости, 24.10.2024
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14:57 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/aktivy-1979817796.html
Эксперт оценил условия кредита ЕС Украине под прибыль от российских активов
Эксперт оценил условия кредита ЕС Украине под прибыль от российских активов - РИА Новости, 24.10.2024
Эксперт оценил условия кредита ЕС Украине под прибыль от российских активов
Условия нового европейского кредита Украине предполагают, что заморозка активов РФ продлится по меньшей мере 45 лет, что весьма сомнительно, а выдача такого... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:57
2024-10-24T14:57
экономика
россия
украина
европа
максим осадчий
сергей лавров
антон силуанов
евросоюз
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Условия нового европейского кредита Украине предполагают, что заморозка активов РФ продлится по меньшей мере 45 лет, что весьма сомнительно, а выдача такого кредита противозаконна, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских активов. "Условия кредита подразумевают, что заморозка российских активов продлится по меньшей мере 45 лет, что весьма сомнительно", - полагает Осадчий. "Любое несанкционированное владельцем отчуждение его активов, в том числе и доходов от этих активов, незаконно и, по существу, является воровством. Более того, заморозка российских активов противозаконна и также является воровством", - подчеркивает эксперт. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Кроме того, ранее в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, и соответствующие решения уже приняты.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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экономика, россия, украина, европа, максим осадчий, сергей лавров, антон силуанов, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Европа, Максим Осадчий, Сергей Лавров, Антон Силуанов, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Эксперт оценил условия кредита ЕС Украине под прибыль от российских активов

Аналитик Осадчий: условия кредита ЕС предполагают заморозку активов РФ на 45 лет

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Условия нового европейского кредита Украине предполагают, что заморозка активов РФ продлится по меньшей мере 45 лет, что весьма сомнительно, а выдача такого кредита противозаконна, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских активов.
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"Условия кредита подразумевают, что заморозка российских активов продлится по меньшей мере 45 лет, что весьма сомнительно", - полагает Осадчий. "Любое несанкционированное владельцем отчуждение его активов, в том числе и доходов от этих активов, незаконно и, по существу, является воровством. Более того, заморозка российских активов противозаконна и также является воровством", - подчеркивает эксперт.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Кроме того, ранее в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, и соответствующие решения уже приняты.
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ЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаМаксим ОсадчийСергей ЛавровАнтон СилуановЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
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