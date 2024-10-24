Автоматика отключила один из реакторов плавучей АЭС на Чукотке
Автоматика отключила один из реакторов плавучей АЭС на Чукотке, системы в норме
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" | Перейти в медиабанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Реакторная установка отключилась 22 октября на плавучей АЭС на Чукотке, системы и оборудование плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" не повреждены, радиация в норме, сообщается в официальном Telegram-канале ПАТЭС.
"22 октября в 14.07 мск реактор правого борта (РУ-1) плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла. Сработала защитная автоматика. Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно. Отключение произошло в соответствии с проектными алгоритмами. Пределы и условия безопасной эксплуатации ПЭБ не нарушены. Радиационная обстановка в районе базирования плавучей АЭС соответствует природным значениям. Системы и оборудование ПЭБ не повреждены", - говорится в сообщении.
ПАТЭС на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в Певеке, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию.
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