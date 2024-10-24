https://ria.ru/20241024/aes--1979725801.html

Автоматика отключила один из реакторов плавучей АЭС на Чукотке

Автоматика отключила один из реакторов плавучей АЭС на Чукотке - РИА Новости, 24.10.2024

Автоматика отключила один из реакторов плавучей АЭС на Чукотке

Реакторная установка отключилась 22 октября на плавучей АЭС на Чукотке, системы и оборудование плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" не повреждены,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:13

2024-10-24T09:13

2024-10-24T09:17

чукотка

певек

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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Реакторная установка отключилась 22 октября на плавучей АЭС на Чукотке, системы и оборудование плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" не повреждены, радиация в норме, сообщается в официальном Telegram-канале ПАТЭС."22 октября в 14.07 мск реактор правого борта (РУ-1) плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" отключился от электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла. Сработала защитная автоматика. Реактор левого борта (РУ-2) продолжает работать штатно. Отключение произошло в соответствии с проектными алгоритмами. Пределы и условия безопасной эксплуатации ПЭБ не нарушены. Радиационная обстановка в районе базирования плавучей АЭС соответствует природным значениям. Системы и оборудование ПЭБ не повреждены", - говорится в сообщении.ПАТЭС на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в Певеке, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию.

https://ria.ru/20241021/kursk-1979087655.html

чукотка

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чукотка, певек