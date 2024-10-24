https://ria.ru/20241024/abbas-1979912384.html

Лидер Палестины назвал мероприятия БРИКС успешными

Лидер Палестины назвал мероприятия БРИКС успешными - РИА Новости, 24.10.2024

Лидер Палестины назвал мероприятия БРИКС успешными

Мероприятия в рамках БРИКС под председательством РФ прошли успешно, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным на... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:22

2024-10-24T20:22

2024-10-24T20:45

палестина

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт- РИА Новости. Мероприятия в рамках БРИКС под председательством РФ прошли успешно, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани."Наша сегодняшняя встреча и сегодняшний день для нас важны. Мероприятия в рамках БРИКС под вашим председательством прошли успешно", - сказал Аббас.

https://ria.ru/20241024/briks-1979912011.html

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палестина, россия, саммит брикс в казани в 2024 году