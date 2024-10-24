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Лидер Палестины назвал мероприятия БРИКС успешными - РИА Новости, 24.10.2024
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20:22 24.10.2024 (обновлено: 20:45 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/abbas-1979912384.html
Лидер Палестины назвал мероприятия БРИКС успешными
Лидер Палестины назвал мероприятия БРИКС успешными - РИА Новости, 24.10.2024
Лидер Палестины назвал мероприятия БРИКС успешными
Мероприятия в рамках БРИКС под председательством РФ прошли успешно, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным на... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:22
2024-10-24T20:45
палестина
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт- РИА Новости. Мероприятия в рамках БРИКС под председательством РФ прошли успешно, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани."Наша сегодняшняя встреча и сегодняшний день для нас важны. Мероприятия в рамках БРИКС под вашим председательством прошли успешно", - сказал Аббас.
https://ria.ru/20241024/briks-1979912011.html
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палестина, россия, саммит брикс в казани в 2024 году
Палестина, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лидер Палестины назвал мероприятия БРИКС успешными

Аббас: мероприятия в рамках БРИКС под председательством России прошли успешно

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас
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КАЗАНЬ, 24 окт- РИА Новости. Мероприятия в рамках БРИКС под председательством РФ прошли успешно, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
"Наша сегодняшняя встреча и сегодняшний день для нас важны. Мероприятия в рамках БРИКС под вашим председательством прошли успешно", - сказал Аббас.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Лидер Палестины выразил надежду на присоединение к работе БРИКС
Вчера, 20:18
 
ПалестинаРоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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