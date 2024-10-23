https://ria.ru/20241023/zasedanie-1979590943.html

Куйвашев и Бабушкина выступили с докладами на заседании Совета Федерации

Куйвашев и Бабушкина выступили с докладами на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 23.10.2024

Куйвашев и Бабушкина выступили с докладами на заседании Совета Федерации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного Собрания Людмила Бабушкина выступили с докладами на пленарном... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:49

2024-10-23T15:49

2024-10-23T15:49

свердловская область

свердловская область

россия

людмила бабушкина

евгений куйвашев

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Законодательного Собрания Людмила Бабушкина выступили с докладами на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта Российской Федерации", сообщает пресс-служба областного парламента. "Надежной основой социально-экономического развития Среднего Урала является региональная законодательная база. При ее формировании мы, депутаты, руководствуемся основополагающими принципами. Это юридическая чистота принимаемого закона, финансовая обеспеченность его выполнения, депутатский контроль за реализацией и общественное согласие. За минувшие годы приняты ключевые нормативные правовые акты в сфере экономики, образования, здравоохранения и социальной защиты населения, позволяющие региону развиваться и с уверенностью смотреть в будущее", – цитирует пресс-служба Бабушкину. Как сообщила председатель Законодательного Собрания, улучшению делового климата на Среднем Урале способствует эффективное налоговое законодательство. Действуют инвестиционные налоговые вычеты по налогам на прибыль и имущество организаций. Для предпринимателей, впервые открывших свое дело, установлены каникулы в рамках патентной и упрощенной налоговых систем. За последние годы эффект от реализации крупных инвестпроектов составил 157 миллиардов рублей, создано более 6 тысяч рабочих мест. В 2023 году общий объем инвестиций в основной капитал достиг 720 миллиардов рублей. "Приоритетом деятельности регионального парламента неизменно остается социальная защита уральцев. Социально ориентирован бюджет региона – на развитие социальной сферы ежегодно направляются более 67% средств бюджета. Различные социальные выплаты в регионе получают более 1 миллиона 300 тысяч человек. Наряду с федеральными мерами поддержки, в Свердловской области действуют законы о защите прав ребенка, о многодетных семьях, о знаках отличия "Материнская доблесть" и "Совет да любовь". Принят закон об областном материнском капитале, за время его реализации выдано 105 тысяч сертификатов. В результате за последние десять лет в Свердловской области в два раза увеличилось количество многодетных семей – до 70 тысяч, и детей в них – до 230 тысяч", - отметила Бабушкина. Председатель Законодательного Собрания обратила особое внимание на два проекта, реализация которых крайне важна для развития региона – это строительство комплекса зданий НИИ ОММ и создание Екатеринбургского центрального пассажирского кольца. Делегация парламентариев во главе с председателем Законодательного Собрания Свердловской области представляет регион в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, где с 21 по 23 октября проходят Дни Свердловской области.

https://ria.ru/20241022/reabilitatsiya-1979357583.html

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свердловская область, россия, людмила бабушкина , евгений куйвашев, совет федерации рф