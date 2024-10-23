https://ria.ru/20241023/zarplata-1979494354.html

В России повысят зарплаты сотрудников лесного хозяйства

В России повысят зарплаты сотрудников лесного хозяйства - РИА Новости, 23.10.2024

В России повысят зарплаты сотрудников лесного хозяйства

Правительство РФ приняло решение о повышении зарплат сотрудников лесного хозяйства с 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:07

2024-10-23T10:07

2024-10-23T13:58

россия

общество

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о повышении зарплат сотрудников лесного хозяйства с 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рослесхоза Иваном Советниковым в среду.В ходе встречи Мишустин подчеркнул, что сфера деятельности Рослесхоза является важнейшим направлением в жизни страны."Эту важную работу в ведомстве делают ваши сотрудники - лесники, таксаторы, специалисты, ученые. По решению президента, с 1 января 2025 года правительство приняло все решения по повышению им заработной платы. Я надеюсь, что это даст возможность квалифицированным специалистам, людям оставаться в отрасли и эффективно работать на реализацию всех национальных целей развития, которые перед нами ставит глава государства", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240805/sovfed-1964215693.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, общество