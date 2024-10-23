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В России повысят зарплаты сотрудников лесного хозяйства - РИА Новости, 23.10.2024
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10:07 23.10.2024 (обновлено: 13:58 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/zarplata-1979494354.html
В России повысят зарплаты сотрудников лесного хозяйства
В России повысят зарплаты сотрудников лесного хозяйства - РИА Новости, 23.10.2024
В России повысят зарплаты сотрудников лесного хозяйства
Правительство РФ приняло решение о повышении зарплат сотрудников лесного хозяйства с 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:07
2024-10-23T13:58
россия
общество
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о повышении зарплат сотрудников лесного хозяйства с 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рослесхоза Иваном Советниковым в среду.В ходе встречи Мишустин подчеркнул, что сфера деятельности Рослесхоза является важнейшим направлением в жизни страны."Эту важную работу в ведомстве делают ваши сотрудники - лесники, таксаторы, специалисты, ученые. По решению президента, с 1 января 2025 года правительство приняло все решения по повышению им заработной платы. Я надеюсь, что это даст возможность квалифицированным специалистам, людям оставаться в отрасли и эффективно работать на реализацию всех национальных целей развития, которые перед нами ставит глава государства", - сказал Мишустин.
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россия, общество
Россия, Общество
В России повысят зарплаты сотрудников лесного хозяйства

Правительство решило повысить зарплаты сотрудников лесхозотрасли в 2025 году

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкСотрудник Водлозерского национального парка в Архангельской области
Сотрудник Водлозерского национального парка в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Сотрудник Водлозерского национального парка в Архангельской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о повышении зарплат сотрудников лесного хозяйства с 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рослесхоза Иваном Советниковым в среду.
В ходе встречи Мишустин подчеркнул, что сфера деятельности Рослесхоза является важнейшим направлением в жизни страны.
"Эту важную работу в ведомстве делают ваши сотрудники - лесники, таксаторы, специалисты, ученые. По решению президента, с 1 января 2025 года правительство приняло все решения по повышению им заработной платы. Я надеюсь, что это даст возможность квалифицированным специалистам, людям оставаться в отрасли и эффективно работать на реализацию всех национальных целей развития, которые перед нами ставит глава государства", - сказал Мишустин.
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