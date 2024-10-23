https://ria.ru/20241023/zapad-1979673840.html

"Тысячи солдат": на Западе рассказали об окружении города в ДНР

"Тысячи солдат": на Западе рассказали об окружении города в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024

"Тысячи солдат": на Западе рассказали об окружении города в ДНР

Тысячи украинских военнослужащих погибнут из-за того, что командование ВСУ не приказало им покинуть город Селидово в ДНР в преддверии его окружения, заявил... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:39

2024-10-23T20:39

2024-10-23T23:04

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Тысячи украинских военнослужащих погибнут из-за того, что командование ВСУ не приказало им покинуть город Селидово в ДНР в преддверии его окружения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад", — считает эксперт.По словам Меркуриса, наступление российской армии приведет к полному окружению города, а все пути снабжения украинской группировки будут перерезаны.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в клещи Кураховку и Селидово.

https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html

https://ria.ru/20241023/dnr-1979652505.html

россия

украина

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безопасность, россия, днр, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика