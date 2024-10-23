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"Тысячи солдат": на Западе рассказали об окружении города в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 23.10.2024 (обновлено: 23:04 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/zapad-1979673840.html
"Тысячи солдат": на Западе рассказали об окружении города в ДНР
"Тысячи солдат": на Западе рассказали об окружении города в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
"Тысячи солдат": на Западе рассказали об окружении города в ДНР
Тысячи украинских военнослужащих погибнут из-за того, что командование ВСУ не приказало им покинуть город Селидово в ДНР в преддверии его окружения, заявил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:39
2024-10-23T23:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Тысячи украинских военнослужащих погибнут из-за того, что командование ВСУ не приказало им покинуть город Селидово в ДНР в преддверии его окружения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад", — считает эксперт.По словам Меркуриса, наступление российской армии приведет к полному окружению города, а все пути снабжения украинской группировки будут перерезаны.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в клещи Кураховку и Селидово.
https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html
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безопасность, россия, днр, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
"Тысячи солдат": на Западе рассказали об окружении города в ДНР

Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут после окружения Селидово

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Тысячи украинских военнослужащих погибнут из-за того, что командование ВСУ не приказало им покинуть город Селидово в ДНР в преддверии его окружения, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад", — считает эксперт.
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По словам Меркуриса, наступление российской армии приведет к полному окружению города, а все пути снабжения украинской группировки будут перерезаны.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в клещи Кураховку и Селидово.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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