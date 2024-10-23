https://ria.ru/20241023/zakupki-1979335562.html

Объем закупок госкомпаний у самозанятых превысил 8 млрд рублей

Объем закупок госкомпаний у самозанятых превысил 8 млрд рублей - РИА Новости, 23.10.2024

Объем закупок госкомпаний у самозанятых превысил 8 млрд рублей

Общий объем закупок госкомпаний у самозанятых за три квартала 2024 года составил 8,13 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он вырос... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:00

2024-10-23T10:00

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Общий объем закупок госкомпаний у самозанятых за три квартала 2024 года составил 8,13 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он вырос более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).При этом количество таких поставщиков увеличилось на 20%."Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 миллиарда рублей. Растет также и число самозанятых — участников закупок, сегодня их уже более 7 тысяч", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Список регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых по итогам трех кварталов 2024 года возглавила Москва (более 1,38 миллиарда рублей), далее следуют Курская область (1,15 миллиарда рублей), Московская область (0,65 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и Республика Башкортостан (0,51 и 0,35 миллиарда рублей соответственно)."Набольший прирост объема закупок у самозанятых произошел в Курской области (+1,1 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (+317,7 миллиона рублей) и Республике Башкортостан (+243,6 миллиона рублей). В топ-5 субъектов РФ по этому показателю также вошли Свердловская область (+201,3 миллиона рублей) и Московская область (+188,9 миллиона рублей)", — добавил Исаевич.Наиболее востребованными в системе закупок у самозанятых за три квартала текущего года стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования — более 3 миллиардов рублей (37,2% от общего объема закупок у самозанятых), профессиональные, научные и технические услуги — почти 0,6 миллиарда рублей (7,1%), услуги в области творчества, искусства и развлечений — свыше 0,5 миллиарда рублей (6,5%), строительные работы — более 0,4 миллиарда рублей (5,3%), рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка — почти 0,4 миллиарда рублей (4,6%).По приросту объемов закупок к третьему кварталу 2023 года лидируют услуги по обеспечению безопасности — прирост в семь раз (+159,3 миллиона рублей). Юридических и бухгалтерских услуг закупили у самозанятых почти в пять раз больше (+166,8 миллиона рублей), вспомогательных услуг, связанных с услугами финансового посредничества и страхования — почти втрое больше (+1984 миллиона рублей).Закупки строительных специализированных услуг увеличились почти в два раза (+196,9 миллиона рублей), а профессиональных, научных и технических услуг — в 1,5 раза (+201,9 миллиона рублей).Всего с 2019 года почти 3 тысячи крупнейших заказчиков заключили договоры с более чем 17 тысячами самозанятыми. Их общая сумма составила 20,7 миллиарда рублей, средняя цена договора — почти 610 тысяч рублей.Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20241018/msp-1978703603.html

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