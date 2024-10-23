https://ria.ru/20241023/zakharova-1979602974.html
Созданная Вашингтоном, Сеулом и Токио MSMT незаконна, заявила Захарова
Созданная Вашингтоном, Сеулом и Токио MSMT незаконна, заявила Захарова - РИА Новости, 23.10.2024
Созданная Вашингтоном, Сеулом и Токио MSMT незаконна, заявила Захарова
Созданная Вашингтоном, Сеулом и Токио Многосторонняя группа по мониторингу санкций (MSMT) для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:27
2024-10-23T16:27
2024-10-23T16:27
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Созданная Вашингтоном, Сеулом и Токио Многосторонняя группа по мониторингу санкций (MSMT) для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР незаконна, такие шаги ведут лишь к дальнейшей напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Южная Корея, Япония и США создали Многостороннюю группу по мониторингу санкций (MSMT) для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. "Эти непрошенные энтузиасты в обход Совета безопасности ООН сами себя наделили функциями контроля за соблюдением санкционных резолюций Совбеза в отношении КНДР с последующим отчетом о результатах своей деятельности. Нет сомнений, что данная инициатива не имеет никакого отношения к декларируемым целям нераспространения или выполнения профильных решений Совбеза ООН. Авторы этой инициативы демонстрируют откровенное пренебрежение международным правом", - заявила Захарова на брифинге. По ее оценке, создателями группы движут узкие политизированные интересы. "Очевидно, что политически окрашенная инициатива Вашингтона, Сеула и Токио нацелена на дальнейшее санкционное удушение КНДР и на расшатывание общественно-политического строя этого суверенного государства", - добавила она. Захарова отметила, что любые попытки присвоения полномочий Совбеза отдельными странами или группами стран являются незаконными. "Возможные результаты их деятельности не будут иметь никакой легитимной силы. Подобные шаги приведут лишь к дальнейшему повышению градуса напряженности и созданию дополнительных угроз региональной безопасности", - предупредила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20241021/kndr-1979089173.html
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в мире, вашингтон (штат), сеул, токио, мария захарова, оон
В мире, Вашингтон (штат), Сеул, Токио, Мария Захарова, ООН
Созданная Вашингтоном, Сеулом и Токио MSMT незаконна, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: созданная Вашингтоном, Сеулом и Токио MSMT незаконна
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Созданная Вашингтоном, Сеулом и Токио Многосторонняя группа по мониторингу санкций (MSMT) для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР незаконна, такие шаги ведут лишь к дальнейшей напряженности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Южная Корея
, Япония
и США
создали Многостороннюю группу по мониторингу санкций (MSMT) для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.
"Эти непрошенные энтузиасты в обход Совета безопасности ООН сами себя наделили функциями контроля за соблюдением санкционных резолюций Совбеза в отношении КНДР с последующим отчетом о результатах своей деятельности. Нет сомнений, что данная инициатива не имеет никакого отношения к декларируемым целям нераспространения или выполнения профильных решений Совбеза ООН. Авторы этой инициативы демонстрируют откровенное пренебрежение международным правом", - заявила Захарова на брифинге.
По ее оценке, создателями группы движут узкие политизированные интересы.
"Очевидно, что политически окрашенная инициатива Вашингтона, Сеула и Токио нацелена на дальнейшее санкционное удушение КНДР и на расшатывание общественно-политического строя этого суверенного государства", - добавила она.
Захарова отметила, что любые попытки присвоения полномочий Совбеза отдельными странами или группами стран являются незаконными.
"Возможные результаты их деятельности не будут иметь никакой легитимной силы. Подобные шаги приведут лишь к дальнейшему повышению градуса напряженности и созданию дополнительных угроз региональной безопасности", - предупредила представитель МИД РФ.