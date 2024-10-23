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По делу о мошенничестве в отношении Лариной задержали четырех человек - РИА Новости, 23.10.2024
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18:45 23.10.2024 (обновлено: 19:04 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/zaderzhanie-1979656027.html
По делу о мошенничестве в отношении Лариной задержали четырех человек
По делу о мошенничестве в отношении Лариной задержали четырех человек - РИА Новости, 23.10.2024
По делу о мошенничестве в отношении Лариной задержали четырех человек
Четыре человека задержаны, еще двое объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве в отношении погибшей судьи Таганского суда Натальи Лариной. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:45
2024-10-23T19:04
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Четыре человека задержаны, еще двое объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве в отношении погибшей судьи Таганского суда Натальи Лариной.Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ, московские следователи расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве.По версии следствия, 15 мая фигуранты обманули женщину в ходе телефонных разговоров и переписки в одном из мессенджеров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ РФ, и убедили потерпевшую перевести им более одного миллиона рублей. Как сообщили в правоохранительных органах, речь идет о погибшей в Москве Наталье Лариной. Ларина была найдена мертвой под окнами дома на юго-востоке Москвы в июне 2024 года."Задержаны четыре фигуранта, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Сегодня следствие ходатайствует о заочном аресте двух соучастников преступления, находящихся в межгосударственном розыске", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы.
https://ria.ru/20241022/dolina-1979388620.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
По делу о мошенничестве в отношении Лариной задержали четырех человек

По делу о мошенничестве в отношении экс-судьи Лариной задержали четырех человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Четыре человека задержаны, еще двое объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве в отношении погибшей судьи Таганского суда Натальи Лариной.
Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ, московские следователи расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве.
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По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали жителя Йошкар-Олы
22 октября, 17:35
По версии следствия, 15 мая фигуранты обманули женщину в ходе телефонных разговоров и переписки в одном из мессенджеров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ РФ, и убедили потерпевшую перевести им более одного миллиона рублей. Как сообщили в правоохранительных органах, речь идет о погибшей в Москве Наталье Лариной. Ларина была найдена мертвой под окнами дома на юго-востоке Москвы в июне 2024 года.
"Задержаны четыре фигуранта, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Сегодня следствие ходатайствует о заочном аресте двух соучастников преступления, находящихся в межгосударственном розыске", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Подмосковье предупредили о новом виде мошенничества
21 октября, 11:15
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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