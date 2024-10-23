https://ria.ru/20241023/zaderzhanie-1979656027.html

По делу о мошенничестве в отношении Лариной задержали четырех человек

По делу о мошенничестве в отношении Лариной задержали четырех человек - РИА Новости, 23.10.2024

По делу о мошенничестве в отношении Лариной задержали четырех человек

Четыре человека задержаны, еще двое объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве в отношении погибшей судьи Таганского суда Натальи Лариной. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:45

2024-10-23T18:45

2024-10-23T19:04

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Четыре человека задержаны, еще двое объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве в отношении погибшей судьи Таганского суда Натальи Лариной.Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ, московские следователи расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве.По версии следствия, 15 мая фигуранты обманули женщину в ходе телефонных разговоров и переписки в одном из мессенджеров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и ЦБ РФ, и убедили потерпевшую перевести им более одного миллиона рублей. Как сообщили в правоохранительных органах, речь идет о погибшей в Москве Наталье Лариной. Ларина была найдена мертвой под окнами дома на юго-востоке Москвы в июне 2024 года."Задержаны четыре фигуранта, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Сегодня следствие ходатайствует о заочном аресте двух соучастников преступления, находящихся в межгосударственном розыске", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы.

https://ria.ru/20241022/dolina-1979388620.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, центральный банк рф (цб рф)