https://ria.ru/20241023/vzryvy--1979687641.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T23:05

2024-10-23T23:05

2024-10-23T23:24

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН."В Киеве были слышны взрывы. Вероятно, работает ПВО", — говорится в публикации.Сейчас в городе и области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html

киев

россия

киевская область

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в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины