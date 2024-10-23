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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 23.10.2024 (обновлено: 23:24 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/vzryvy--1979687641.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T23:05
2024-10-23T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН."В Киеве были слышны взрывы. Вероятно, работает ПВО", — говорится в публикации.Сейчас в городе и области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html
киев
россия
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в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

ТСН: в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН.
"В Киеве были слышны взрывы. Вероятно, работает ПВО", — говорится в публикации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Сейчас в городе и области звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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