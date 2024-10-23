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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T23:05
2024-10-23T23:05
2024-10-23T23:24
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале ТСН."В Киеве были слышны взрывы. Вероятно, работает ПВО", — говорится в публикации.Сейчас в городе и области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
ТСН: в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги