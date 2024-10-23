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Опросам не удается выявить лидера в президентской гонке в США, сообщил CNN - РИА Новости, 23.10.2024
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19:49 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vybory-1979666207.html
Опросам не удается выявить лидера в президентской гонке в США, сообщил CNN
Опросам не удается выявить лидера в президентской гонке в США, сообщил CNN - РИА Новости, 23.10.2024
Опросам не удается выявить лидера в президентской гонке в США, сообщил CNN
Опросы общественного мнения в США не выявляют явного лидера в президентской гонке, небольшой перевес есть у кандидата от демократов Камалы Харрис, но отставание РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:49
2024-10-23T19:49
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Опросы общественного мнения в США не выявляют явного лидера в президентской гонке, небольшой перевес есть у кандидата от демократов Камалы Харрис, но отставание республиканца Дональда Трампа остается в пределах погрешности, сообщает телеканал CNN. Как говорится в сообщении, телеканал проанализировал данные социологов, создав "опрос опросов": в среднем Харрис поддерживают 50% респондентов, Трампа - 48%. Две других статистики показывают преимущество Харрис над Трампом на национальном уровне 48% против 45%, тоже в пределах погрешности, сообщает телеканал. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за должность борются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опросам не удается выявить лидера в президентской гонке в США, сообщил CNN

CNN: отставание Трампа от Харрис в опросах остается в пределах погрешности

© AP Photo / Alex BrandonКамала Харрис и Дональд Трамп
Камала Харрис и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Камала Харрис и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Опросы общественного мнения в США не выявляют явного лидера в президентской гонке, небольшой перевес есть у кандидата от демократов Камалы Харрис, но отставание республиканца Дональда Трампа остается в пределах погрешности, сообщает телеканал CNN.
Как говорится в сообщении, телеканал проанализировал данные социологов, создав "опрос опросов": в среднем Харрис поддерживают 50% респондентов, Трампа - 48%. Две других статистики показывают преимущество Харрис над Трампом на национальном уровне 48% против 45%, тоже в пределах погрешности, сообщает телеканал.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, за должность борются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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