https://ria.ru/20241023/vybory-1979666207.html

Опросам не удается выявить лидера в президентской гонке в США, сообщил CNN

Опросам не удается выявить лидера в президентской гонке в США, сообщил CNN - РИА Новости, 23.10.2024

Опросам не удается выявить лидера в президентской гонке в США, сообщил CNN

Опросы общественного мнения в США не выявляют явного лидера в президентской гонке, небольшой перевес есть у кандидата от демократов Камалы Харрис, но отставание РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:49

2024-10-23T19:49

2024-10-23T19:49

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Опросы общественного мнения в США не выявляют явного лидера в президентской гонке, небольшой перевес есть у кандидата от демократов Камалы Харрис, но отставание республиканца Дональда Трампа остается в пределах погрешности, сообщает телеканал CNN. Как говорится в сообщении, телеканал проанализировал данные социологов, создав "опрос опросов": в среднем Харрис поддерживают 50% респондентов, Трампа - 48%. Две других статистики показывают преимущество Харрис над Трампом на национальном уровне 48% против 45%, тоже в пределах погрешности, сообщает телеканал. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за должность борются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

https://ria.ru/20241023/tramp-1979664186.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024