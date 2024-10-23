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Вице-премьер Сербии назвал Вучича большим сторонником дружбы с Россией - РИА Новости, 23.10.2024
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22:07 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vuchich-1979683391.html
Вице-премьер Сербии назвал Вучича большим сторонником дружбы с Россией
Вице-премьер Сербии назвал Вучича большим сторонником дружбы с Россией - РИА Новости, 23.10.2024
Вице-премьер Сербии назвал Вучича большим сторонником дружбы с Россией
Сербский президент Александр Вучич является большим сторонником дружбы с Россией, восхищается ее историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:07
2024-10-23T22:07
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александр вулин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич является большим сторонником дружбы с Россией, восхищается ее историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Мой президент, он действительно восхищается историей России, ее культурой, и он убежденный сторонник дружбы между Россией и Сербией. И, если я могу так выразиться, президент Вучич и президент (России Владимир) Путин - друзья", - заявил Вулин "на полях" саммита БРИКС. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он напомнил, что Вучич планирует принять участие в праздновании 80-летия Победы в российской столице. "Поэтому я жду встречи президента Вучича и президента Путина в Москве. Будут ли они встречаться в третьих странах, сейчас я сказать не могу", - сказал Вулин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1979654931.html
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в мире, россия, сербия, казань, александр вучич, александр вулин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Сербия, Казань, Александр Вучич, Александр Вулин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Вице-премьер Сербии назвал Вучича большим сторонником дружбы с Россией

Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич является большим сторонником дружбы с Россией

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич является большим сторонником дружбы с Россией, восхищается ее историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Мой президент, он действительно восхищается историей России, ее культурой, и он убежденный сторонник дружбы между Россией и Сербией. И, если я могу так выразиться, президент Вучич и президент (России Владимир) Путин - друзья", - заявил Вулин "на полях" саммита БРИКС.
Вице-премьер Сербии Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Вице-премьер Сербии выразил надежду на вступление страны в БРИКС
Вчера, 18:42
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Он напомнил, что Вучич планирует принять участие в праздновании 80-летия Победы в российской столице. "Поэтому я жду встречи президента Вучича и президента Путина в Москве. Будут ли они встречаться в третьих странах, сейчас я сказать не могу", - сказал Вулин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой Евросоюзу
Вчера, 18:43
 
В миреРоссияСербияКазаньАлександр ВучичАлександр ВулинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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