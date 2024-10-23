https://ria.ru/20241023/vuchich-1979683391.html

Вице-премьер Сербии назвал Вучича большим сторонником дружбы с Россией

Вице-премьер Сербии назвал Вучича большим сторонником дружбы с Россией - РИА Новости, 23.10.2024

Вице-премьер Сербии назвал Вучича большим сторонником дружбы с Россией

Сербский президент Александр Вучич является большим сторонником дружбы с Россией, восхищается ее историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T22:07

2024-10-23T22:07

2024-10-23T22:07

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич является большим сторонником дружбы с Россией, восхищается ее историей и культурой, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Мой президент, он действительно восхищается историей России, ее культурой, и он убежденный сторонник дружбы между Россией и Сербией. И, если я могу так выразиться, президент Вучич и президент (России Владимир) Путин - друзья", - заявил Вулин "на полях" саммита БРИКС. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он напомнил, что Вучич планирует принять участие в праздновании 80-летия Победы в российской столице. "Поэтому я жду встречи президента Вучича и президента Путина в Москве. Будут ли они встречаться в третьих странах, сейчас я сказать не могу", - сказал Вулин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/briks-1979654931.html

https://ria.ru/20241023/vulin-1979655254.html

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