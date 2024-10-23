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ВСУ ни разу не получали приказа об отступлении, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vsu-1979684678.html
ВСУ ни разу не получали приказа об отступлении, пишут СМИ
ВСУ ни разу не получали приказа об отступлении, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ ни разу не получали приказа об отступлении, пишут СМИ
Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении для ВСУ, передает Al Mayadeen. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:26
2024-10-23T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении для ВСУ, передает Al Mayadeen."За все время проведения специальной военной операции украинские солдаты ни разу не получали приказа об отступлении, даже в самых тяжелых ситуациях, таких как окружение или удержание руин", — говорится в материале.Отмечается, что такая ситуация сложилась и в Угледаре. Хаотичное и дорогостоящее отступление украинских военных стало результатом отказа Киева отдавать приказ об отступлении несмотря на то, что город был окружен российскими войсками. Автор статьи добавляет, что это далеко не первый подобный случай."Для Зеленского какие-то здания и даже руины важнее людей. Потеря квадратного километра руин негативно воспринимается его западными спонсорами, а людские потери засекречены; информация скрывается от украинского народа и всего мира", — резюмируется в публикации.Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979670153.html
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
угледар
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в мире, угледар, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ ни разу не получали приказа об отступлении, пишут СМИ

Al Mayadeen: Зеленский не отдавал приказов ВСУ отступать

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении для ВСУ, передает Al Mayadeen.
"За все время проведения специальной военной операции украинские солдаты ни разу не получали приказа об отступлении, даже в самых тяжелых ситуациях, таких как окружение или удержание руин", — говорится в материале.
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Отмечается, что такая ситуация сложилась и в Угледаре. Хаотичное и дорогостоящее отступление украинских военных стало результатом отказа Киева отдавать приказ об отступлении несмотря на то, что город был окружен российскими войсками. Автор статьи добавляет, что это далеко не первый подобный случай.
"Для Зеленского какие-то здания и даже руины важнее людей. Потеря квадратного километра руин негативно воспринимается его западными спонсорами, а людские потери засекречены; информация скрывается от украинского народа и всего мира", — резюмируется в публикации.
Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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