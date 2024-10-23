https://ria.ru/20241023/vsu-1979679606.html

При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мирный житель

При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.10.2024

При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мирный житель

Три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:25

2024-10-23T21:25

2024-10-23T21:35

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

октябрьский

белгородский район

вячеслав гладков

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В посёлке Октябрьский Белгородского района на территорию частного домовладения с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки и стопы бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Также в городе Шебекино в результате ещё одной атаки дрона повреждено боковое стекло легкового автомобиля.Кроме того, в селе Муром Шебекинского городского округа два беспилотника нанесли удары по двум частным домовладениям: на территории одного посечена кровля и выбиты окна, на территории второго — повреждены остекление и забор.

https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html

белгородская область

октябрьский

белгородский район

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, россия