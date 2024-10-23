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При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:25 23.10.2024 (обновлено: 21:35 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/vsu-1979679606.html
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.10.2024
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мирный житель
Три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:25
2024-10-23T21:35
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В посёлке Октябрьский Белгородского района на территорию частного домовладения с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки и стопы бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Также в городе Шебекино в результате ещё одной атаки дрона повреждено боковое стекло легкового автомобиля.Кроме того, в селе Муром Шебекинского городского округа два беспилотника нанесли удары по двум частным домовладениям: на территории одного посечена кровля и выбиты окна, на территории второго — повреждены остекление и забор.
https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html
белгородская область
октябрьский
белгородский район
россия
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мирный житель

Гладков: ВСУ атаковали три белгородских населенных пункта, пострадал один житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Три населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В посёлке Октябрьский Белгородского района на территорию частного домовладения с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки и стопы бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
Также в городе Шебекино в результате ещё одной атаки дрона повреждено боковое стекло легкового автомобиля.
Кроме того, в селе Муром Шебекинского городского округа два беспилотника нанесли удары по двум частным домовладениям: на территории одного посечена кровля и выбиты окна, на территории второго — повреждены остекление и забор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияОктябрьскийБелгородский районВячеслав ГладковРоссия
 
 
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