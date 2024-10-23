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"План провалился": стало известно, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 23.10.2024 (обновлено: 18:29 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html
"План провалился": стало известно, с чем столкнулись ВСУ
"План провалился": стало известно, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 23.10.2024
"План провалился": стало известно, с чем столкнулись ВСУ
ВСУ страдают от недостатка личного состава, а план Киева по мобилизации провалился, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:15
2024-10-23T18:29
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. ВСУ страдают от недостатка личного состава, а план Киева по мобилизации провалился, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."План мобилизации, который Украина инициировала весной этого года, фактически провалился", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ не смогли набрать ожидаемое количество солдат, а у новобранцев отсутствуют должная подготовка и мотивация.Как заметил Меркурис, уже и действующие военнослужащие чувствуют себя деморализованными по причине отсутствия ротации и из-за перспективы гибели без дополнительной помощи.Как писала газета El Pais, украинские военные признают, что мобилизация в стране идет плохо, людей приходится "хватать" на улицах, а солдаты на передовой не хотят видеть рядом с собой немотивированных людей, так как от этого зависят их жизни.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев
"План провалился": стало известно, с чем столкнулись ВСУ

Меркурис: Украина провалила план мобилизации

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. ВСУ страдают от недостатка личного состава, а план Киева по мобилизации провалился, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"План мобилизации, который Украина инициировала весной этого года, фактически провалился", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ не смогли набрать ожидаемое количество солдат, а у новобранцев отсутствуют должная подготовка и мотивация.
Как заметил Меркурис, уже и действующие военнослужащие чувствуют себя деморализованными по причине отсутствия ротации и из-за перспективы гибели без дополнительной помощи.
Как писала газета El Pais, украинские военные признают, что мобилизация в стране идет плохо, людей приходится "хватать" на улицах, а солдаты на передовой не хотят видеть рядом с собой немотивированных людей, так как от этого зависят их жизни.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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