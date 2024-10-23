https://ria.ru/20241023/vsu-1979623650.html

"План провалился": стало известно, с чем столкнулись ВСУ

"План провалился": стало известно, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 23.10.2024

"План провалился": стало известно, с чем столкнулись ВСУ

ВСУ страдают от недостатка личного состава, а план Киева по мобилизации провалился, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:15

2024-10-23T17:15

2024-10-23T18:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. ВСУ страдают от недостатка личного состава, а план Киева по мобилизации провалился, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."План мобилизации, который Украина инициировала весной этого года, фактически провалился", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ не смогли набрать ожидаемое количество солдат, а у новобранцев отсутствуют должная подготовка и мотивация.Как заметил Меркурис, уже и действующие военнослужащие чувствуют себя деморализованными по причине отсутствия ротации и из-за перспективы гибели без дополнительной помощи.Как писала газета El Pais, украинские военные признают, что мобилизация в стране идет плохо, людей приходится "хватать" на улицах, а солдаты на передовой не хотят видеть рядом с собой немотивированных людей, так как от этого зависят их жизни.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев