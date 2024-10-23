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"Хочу остаться в России": украинский пленный отказался от обмена - РИА Новости, 23.10.2024
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08:53 23.10.2024 (обновлено: 09:20 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/vsu-1979475938.html
"Хочу остаться в России": украинский пленный отказался от обмена
"Хочу остаться в России": украинский пленный отказался от обмена - РИА Новости, 23.10.2024
"Хочу остаться в России": украинский пленный отказался от обмена
Пленный военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко рассказал, что отказался от возможного обмена и хочет остаться в России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:53
2024-10-23T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко рассказал, что отказался от возможного обмена и хочет остаться в России, сообщили в Минобороны РФ. "Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал - нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь", - заявил Дорожеченко. По словам пленного, он попал в ВСУ из мест заключения. Украинское командование пытается "заткнуть дыры" на фронте заключенными, считает Дорожеченко. "Мы для них как расходный материал. Нас посылают туда, где есть щели, и чтобы эту щель заткнуть, они посылают таких, как мы. Выживем мы или нет, возьмут нас в плен или нет - они на это не обращают внимания. Взяли в плен - по барабану, других наберем", - сказал он.
https://ria.ru/20241022/plen-1979229949.html
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Украинский военнопленный о желании остаться в России
«Хочу остаться на территории РФ, начать новую жизнь» Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ пытается «заткнуть дыры» на фронте заключенными, которых используют «как расходный материал: выживем мы или нет - они на это не обращают внимания». В видео, предоставленном Минобороны РФ, он отмечает, что отказался от возможного обмена и хочет остаться в России.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
"Хочу остаться в России": украинский пленный отказался от обмена

Украинский пленный отказался от обмена и заявил, что хочет остаться в России

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко рассказал, что отказался от возможного обмена и хочет остаться в России, сообщили в Минобороны РФ.
"Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал - нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь", - заявил Дорожеченко.
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По словам пленного, он попал в ВСУ из мест заключения. Украинское командование пытается "заткнуть дыры" на фронте заключенными, считает Дорожеченко.
"Мы для них как расходный материал. Нас посылают туда, где есть щели, и чтобы эту щель заткнуть, они посылают таких, как мы. Выживем мы или нет, возьмут нас в плен или нет - они на это не обращают внимания. Взяли в плен - по барабану, других наберем", - сказал он.
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