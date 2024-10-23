https://ria.ru/20241023/vsu-1979475938.html

"Хочу остаться в России": украинский пленный отказался от обмена

"Хочу остаться в России": украинский пленный отказался от обмена - РИА Новости, 23.10.2024

"Хочу остаться в России": украинский пленный отказался от обмена

Пленный военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко рассказал, что отказался от возможного обмена и хочет остаться в России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:53

2024-10-23T08:53

2024-10-23T09:20

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко рассказал, что отказался от возможного обмена и хочет остаться в России, сообщили в Минобороны РФ. "Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал - нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь", - заявил Дорожеченко. По словам пленного, он попал в ВСУ из мест заключения. Украинское командование пытается "заткнуть дыры" на фронте заключенными, считает Дорожеченко. "Мы для них как расходный материал. Нас посылают туда, где есть щели, и чтобы эту щель заткнуть, они посылают таких, как мы. Выживем мы или нет, возьмут нас в плен или нет - они на это не обращают внимания. Взяли в плен - по барабану, других наберем", - сказал он.

https://ria.ru/20241022/plen-1979229949.html

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Украинский военнопленный о желании остаться в России «Хочу остаться на территории РФ, начать новую жизнь» Украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ пытается «заткнуть дыры» на фронте заключенными, которых используют «как расходный материал: выживем мы или нет - они на это не обращают внимания». В видео, предоставленном Минобороны РФ, он отмечает, что отказался от возможного обмена и хочет остаться в России. 2024-10-23T08:53 true PT1M15S

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в мире, россия, вооруженные силы украины