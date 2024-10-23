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Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за интересы США - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 23.10.2024 (обновлено: 16:21 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/vsu-1979472450.html
Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за интересы США
Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за интересы США - РИА Новости, 23.10.2024
Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за интересы США
Украинские солдаты, сдавшиеся на Харьковском направлении, признались, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:18
2024-10-23T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинские солдаты, сдавшиеся на Харьковском направлении, признались, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие", — рассказал он. По словам собеседника агентства, сдавшиеся — два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При себе у них были образцы униформы, амуниции и вооружения производства стран НАТО.Видео с коптера, запечатлевшее момент сдачи украинских военных в плен, есть в распоряжении РИА Новости. Силовик добавил, что подробные указания по технологии сдачи в плен на передовой украинские солдаты получили из листовок-инструкций, сброшенных на подконтрольной киевскому режиму территории.По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" освободила село Новосадовское в ДНР, нанесла поражение формированиям трех украинских бригад на территории ДНР и Харьковской области и отразила одну контратаку. Украинские войска потеряли в этих боях более 470 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html
https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html
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Кадры сдачи в плен пехотинцев ВСУ на Харьковском направлении
Украинские военные сдались ВС РФ на харьковском направлении, заявив, что не хотят умирать за интересы Зеленского и США, сообщили РИА Новости российские силовики. Снятые с коптера кадры с моментом сдачи пехотинцев ВСУ в плен бойцам группировки "Запад" есть в распоряжении агентства.
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в мире, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский
Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за интересы США

Сдавшиеся с натовским оружием солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинские солдаты, сдавшиеся на Харьковском направлении, признались, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие", — рассказал он.
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По словам собеседника агентства, сдавшиеся — два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При себе у них были образцы униформы, амуниции и вооружения производства стран НАТО.
Видео с коптера, запечатлевшее момент сдачи украинских военных в плен, есть в распоряжении РИА Новости.
Силовик добавил, что подробные указания по технологии сдачи в плен на передовой украинские солдаты получили из листовок-инструкций, сброшенных на подконтрольной киевскому режиму территории.
По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" освободила село Новосадовское в ДНР, нанесла поражение формированиям трех украинских бригад на территории ДНР и Харьковской области и отразила одну контратаку. Украинские войска потеряли в этих боях более 470 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
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