https://ria.ru/20241023/vsu-1979472450.html

Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за интересы США

Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за интересы США - РИА Новости, 23.10.2024

Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за интересы США

Украинские солдаты, сдавшиеся на Харьковском направлении, признались, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:18

2024-10-23T08:18

2024-10-23T16:21

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинские солдаты, сдавшиеся на Харьковском направлении, признались, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие", — рассказал он. По словам собеседника агентства, сдавшиеся — два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При себе у них были образцы униформы, амуниции и вооружения производства стран НАТО.Видео с коптера, запечатлевшее момент сдачи украинских военных в плен, есть в распоряжении РИА Новости. Силовик добавил, что подробные указания по технологии сдачи в плен на передовой украинские солдаты получили из листовок-инструкций, сброшенных на подконтрольной киевскому режиму территории.По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" освободила село Новосадовское в ДНР, нанесла поражение формированиям трех украинских бригад на территории ДНР и Харьковской области и отразила одну контратаку. Украинские войска потеряли в этих боях более 470 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html

https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html

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Кадры сдачи в плен пехотинцев ВСУ на Харьковском направлении Украинские военные сдались ВС РФ на харьковском направлении, заявив, что не хотят умирать за интересы Зеленского и США, сообщили РИА Новости российские силовики. Снятые с коптера кадры с моментом сдачи пехотинцев ВСУ в плен бойцам группировки "Запад" есть в распоряжении агентства. 2024-10-23T08:18 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, владимир зеленский