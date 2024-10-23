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Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию - РИА Новости, 23.10.2024
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14:35 23.10.2024 (обновлено: 15:07 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/volodin-1979568513.html
Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию
Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию - РИА Новости, 23.10.2024
Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал заняться вопросом экстрадиции в Россию бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:35
2024-10-23T15:07
экономика
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анатолий чубайс
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владимир путин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал заняться вопросом экстрадиции в Россию бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом он заявил во время правительственного часа в Госдуме на тему "О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг". Спикер нижней палаты отметил, что в результате реформы энергетики, которую проводил Чубайс, теплогенерация перешла к частным предпринимателям. "Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали, вот отдадим частнику, вот он будет там наращивать мощности... Что нарастили? Государство — да: в атомной энергетике строятся новые мощности, вводятся, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте", — сказал Володин. Он отметил, что самую дешевую электроэнергию сейчас генерируют в гидро- и атомной энергетике. "Мы все это тоже, понятно, усредняем, но только забываем, у нас гидроэнергетика государству принадлежит, практически вся, &lt;…&gt; есть у нас некоторые станции, которые были приватизированы. Если брать атомные, тоже государству принадлежат", — добавил председатель Госдумы. Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был первым вице-премьером, руководил администрацией президента и недолгое время занимал пост министра финансов. Позже возглавил правление корпорации "Роснано", затем — стал спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам. В середине марта 2022 года стало известно, что Чубайс покинул пост и уехал из России. Возможной причиной его отъезда западные СМИ называли несогласие с проведением специальной военной операции на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от должности.
https://ria.ru/20241014/volodin-1977888974.html
https://ria.ru/20241017/volodin-1978521586.html
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экономика, россия, украина, анатолий чубайс, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, роснано
Экономика, Россия, Украина, Анатолий Чубайс, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Роснано
Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию

Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал заняться вопросом экстрадиции в Россию бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса.
Об этом он заявил во время правительственного часа в Госдуме на тему "О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг". Спикер нижней палаты отметил, что в результате реформы энергетики, которую проводил Чубайс, теплогенерация перешла к частным предпринимателям.
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"Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали, вот отдадим частнику, вот он будет там наращивать мощности... Что нарастили? Государство — да: в атомной энергетике строятся новые мощности, вводятся, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте", — сказал Володин.
Он отметил, что самую дешевую электроэнергию сейчас генерируют в гидро- и атомной энергетике.
"Мы все это тоже, понятно, усредняем, но только забываем, у нас гидроэнергетика государству принадлежит, практически вся, <…> есть у нас некоторые станции, которые были приватизированы. Если брать атомные, тоже государству принадлежат", — добавил председатель Госдумы.
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Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был первым вице-премьером, руководил администрацией президента и недолгое время занимал пост министра финансов. Позже возглавил правление корпорации "Роснано", затем — стал спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли. Так, сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность остались под контролем государства, а генерация и сбытовая деятельность перешли частникам.
В середине марта 2022 года стало известно, что Чубайс покинул пост и уехал из России. Возможной причиной его отъезда западные СМИ называли несогласие с проведением специальной военной операции на Украине. Путин 25 марта подписал указ об освобождении Чубайса от должности.
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ЭкономикаРоссияУкраинаАнатолий ЧубайсВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФРоснано
 
 
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