https://ria.ru/20241023/vengriya-1979458957.html

В ОТГ рассказали о росте роли Венгрии в организации

В ОТГ рассказали о росте роли Венгрии в организации - РИА Новости, 23.10.2024

В ОТГ рассказали о росте роли Венгрии в организации

Роль Венгрии в Организации тюркских государств (ОТГ) растет, Будапешт связывает тюркские государства и ЕС в экономике и культуре, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:39

2024-10-23T04:39

2024-10-23T04:39

в мире

венгрия

будапешт

стамбул

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Роль Венгрии в Организации тюркских государств (ОТГ) растет, Будапешт связывает тюркские государства и ЕС в экономике и культуре, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ОТГ в Венгрии Иштван Вашари. Он напомнил, что Венгрия с 2018 года имеет статус наблюдателя в ОТГ, являясь "важным связующим звеном между организацией и Европой". "Роль Венгрии в отношениях между Евросоюзом и тюркскими государствами становится все более значимой. Будучи членом ЕС, Венгрия выступает в качестве моста между ОТГ и ЕС. Это особенно важно, поскольку государства ОТГ не входят в состав ЕС, но имеют серьезные экономические и политические интересы в развитии отношений с ЕС", - сказал Вашари. По его словам, роль Венгрии проявляется, в том числе, "в укреплении культурных и экономических связей", страна активно участвует в мероприятиях организации и "регулярно консультируется с другими странами-членами по политическим, экономическим и образовательным вопросам". Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

https://ria.ru/20240707/orban-1957953975.html

https://ria.ru/20241018/vengriya-1978627147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, будапешт, стамбул, евросоюз