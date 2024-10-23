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В ОТГ рассказали о росте роли Венгрии в организации - РИА Новости, 23.10.2024
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04:39 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vengriya-1979458957.html
В ОТГ рассказали о росте роли Венгрии в организации
В ОТГ рассказали о росте роли Венгрии в организации - РИА Новости, 23.10.2024
В ОТГ рассказали о росте роли Венгрии в организации
Роль Венгрии в Организации тюркских государств (ОТГ) растет, Будапешт связывает тюркские государства и ЕС в экономике и культуре, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:39
2024-10-23T04:39
в мире
венгрия
будапешт
стамбул
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Роль Венгрии в Организации тюркских государств (ОТГ) растет, Будапешт связывает тюркские государства и ЕС в экономике и культуре, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ОТГ в Венгрии Иштван Вашари. Он напомнил, что Венгрия с 2018 года имеет статус наблюдателя в ОТГ, являясь "важным связующим звеном между организацией и Европой". "Роль Венгрии в отношениях между Евросоюзом и тюркскими государствами становится все более значимой. Будучи членом ЕС, Венгрия выступает в качестве моста между ОТГ и ЕС. Это особенно важно, поскольку государства ОТГ не входят в состав ЕС, но имеют серьезные экономические и политические интересы в развитии отношений с ЕС", - сказал Вашари. По его словам, роль Венгрии проявляется, в том числе, "в укреплении культурных и экономических связей", страна активно участвует в мероприятиях организации и "регулярно консультируется с другими странами-членами по политическим, экономическим и образовательным вопросам". Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
https://ria.ru/20240707/orban-1957953975.html
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в мире, венгрия, будапешт, стамбул, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Стамбул, Евросоюз
В ОТГ рассказали о росте роли Венгрии в организации

Представитель ОТГ: роль Венгрии как связующего звена с ЕС растет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Роль Венгрии в Организации тюркских государств (ОТГ) растет, Будапешт связывает тюркские государства и ЕС в экономике и культуре, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ОТГ в Венгрии Иштван Вашари.
Он напомнил, что Венгрия с 2018 года имеет статус наблюдателя в ОТГ, являясь "важным связующим звеном между организацией и Европой".
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"Роль Венгрии в отношениях между Евросоюзом и тюркскими государствами становится все более значимой. Будучи членом ЕС, Венгрия выступает в качестве моста между ОТГ и ЕС. Это особенно важно, поскольку государства ОТГ не входят в состав ЕС, но имеют серьезные экономические и политические интересы в развитии отношений с ЕС", - сказал Вашари.
По его словам, роль Венгрии проявляется, в том числе, "в укреплении культурных и экономических связей", страна активно участвует в мероприятиях организации и "регулярно консультируется с другими странами-членами по политическим, экономическим и образовательным вопросам".
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
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