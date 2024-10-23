https://ria.ru/20241023/vengrija-1979459709.html

Переход Венгрии в члены ОТГ не обсуждают, заявил представитель организации

Переход Венгрии в члены ОТГ не обсуждают, заявил представитель организации - РИА Новости, 23.10.2024

Переход Венгрии в члены ОТГ не обсуждают, заявил представитель организации

Вопрос о переходе Венгрии из наблюдателей в члены Организации тюркских государств (ОТГ) не стоит на повестке дня, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:52

2024-10-23T04:52

2024-10-23T04:52

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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Вопрос о переходе Венгрии из наблюдателей в члены Организации тюркских государств (ОТГ) не стоит на повестке дня, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ОТГ в Будапеште Иштван Вашари. "В настоящее время Венгрия имеет статус наблюдателя в организации, возможность полноправного членства не стоит на повестке дня", - сказал Вашари. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

https://ria.ru/20241023/vengriya-1979458957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, будапешт, стамбул