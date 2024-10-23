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Переход Венгрии в члены ОТГ не обсуждают, заявил представитель организации - РИА Новости, 23.10.2024
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04:52 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vengrija-1979459709.html
Переход Венгрии в члены ОТГ не обсуждают, заявил представитель организации
Переход Венгрии в члены ОТГ не обсуждают, заявил представитель организации - РИА Новости, 23.10.2024
Переход Венгрии в члены ОТГ не обсуждают, заявил представитель организации
Вопрос о переходе Венгрии из наблюдателей в члены Организации тюркских государств (ОТГ) не стоит на повестке дня, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:52
2024-10-23T04:52
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Вопрос о переходе Венгрии из наблюдателей в члены Организации тюркских государств (ОТГ) не стоит на повестке дня, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ОТГ в Будапеште Иштван Вашари. "В настоящее время Венгрия имеет статус наблюдателя в организации, возможность полноправного членства не стоит на повестке дня", - сказал Вашари. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
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в мире, венгрия, будапешт, стамбул
В мире, Венгрия, Будапешт, Стамбул
Переход Венгрии в члены ОТГ не обсуждают, заявил представитель организации

Представительство в Будапеште: вопрос о переходе Венгрии в члены ОТГ не стоит

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Вопрос о переходе Венгрии из наблюдателей в члены Организации тюркских государств (ОТГ) не стоит на повестке дня, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ОТГ в Будапеште Иштван Вашари.
"В настоящее время Венгрия имеет статус наблюдателя в организации, возможность полноправного членства не стоит на повестке дня", - сказал Вашари.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.
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