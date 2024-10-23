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Мэрия Варшавы разрешила провести марш националистов - РИА Новости, 23.10.2024
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18:07 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/varshava-1979643243.html
Мэрия Варшавы разрешила провести марш националистов
Мэрия Варшавы разрешила провести марш националистов - РИА Новости, 23.10.2024
Мэрия Варшавы разрешила провести марш националистов
Мэрия Варшавы разрешила провести ежегодный марш националистов "Марш независимости", запрет которого ранее подтверждал суд, сообщил один из организаторов... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:07
2024-10-23T18:07
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ВАРШАВА, 23 окт - РИА Новости. Мэрия Варшавы разрешила провести ежегодный марш националистов "Марш независимости", запрет которого ранее подтверждал суд, сообщил один из организаторов мероприятия Бартош Малевский. Марш независимости проводился в Варшаве ежегодно в День независимости Польши – 11 ноября. Его организаторами традиционно являлись объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь". В этом году мэрия Варшавы запретила проведение марша, аргументировав свое решение нарушениями при подаче заявки. Варшавский суд подтвердил правомерность данного запрета. "Очень хорошие новости. Марш Независимости пройдет по улицам Варшавы в качестве законного собрания по существующему маршруту от площади Романа Дмовского до Национального стадиона", - написал Малевский на платформе Х. Пресс-секретарь варшавской мэрии Моника Беут подтвердила тот факт, что столичные власти разрешили проведение Марша независимости. "Правильно поданное уведомление, которое не вызывало сомнений юридического характера, было зарегистрировано, как и любое другое собрание", - сказала она журналистам, уточнив, что марш начнется 11 ноября в 14 часов и продлится до 20 часов. В прошлые годы Марш независимости нередко выливался в столкновения с полицией и контрманифестантами, другие беспорядки. В 2021 году во время марша был сожжен флаг Германии, в 2020 году в ходе столкновений с манифестантами во время марша были ранены 35 полицейских, во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
https://ria.ru/20240909/deklaratsiya-1971627646.html
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польша, германия, варшава, в мире
Польша, Германия, Варшава, В мире
Мэрия Варшавы разрешила провести марш националистов

Мэрия Варшавы разрешила провести марш националистов, запрещенный ранее

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАРШАВА, 23 окт - РИА Новости. Мэрия Варшавы разрешила провести ежегодный марш националистов "Марш независимости", запрет которого ранее подтверждал суд, сообщил один из организаторов мероприятия Бартош Малевский.
Марш независимости проводился в Варшаве ежегодно в День независимости Польши – 11 ноября. Его организаторами традиционно являлись объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь". В этом году мэрия Варшавы запретила проведение марша, аргументировав свое решение нарушениями при подаче заявки. Варшавский суд подтвердил правомерность данного запрета.
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"Очень хорошие новости. Марш Независимости пройдет по улицам Варшавы в качестве законного собрания по существующему маршруту от площади Романа Дмовского до Национального стадиона", - написал Малевский на платформе Х.
Пресс-секретарь варшавской мэрии Моника Беут подтвердила тот факт, что столичные власти разрешили проведение Марша независимости.
"Правильно поданное уведомление, которое не вызывало сомнений юридического характера, было зарегистрировано, как и любое другое собрание", - сказала она журналистам, уточнив, что марш начнется 11 ноября в 14 часов и продлится до 20 часов.
В прошлые годы Марш независимости нередко выливался в столкновения с полицией и контрманифестантами, другие беспорядки. В 2021 году во время марша был сожжен флаг Германии, в 2020 году в ходе столкновений с манифестантами во время марша были ранены 35 полицейских, во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
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