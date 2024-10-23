https://ria.ru/20241023/utilsbor-1979656211.html

Повышение утилизационного сбора: новые ставки с октября 2024 года

Повышение утильсбора с 1 октября 2024 года: кого коснется индексация утилизационного сбора на автомобили

Повышение утилизационного сбора: новые ставки с октября 2024 года

С 1 октября 2024 года в России увеличился утилизационный сбор. Кого коснется повышение утильсбора, чем грозит его долгосрочная индексация и как это отразится на РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:05

2024-10-23T19:05

2024-10-23T19:05

авто

россия

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. С 1 октября 2024 года в России увеличился утилизационный сбор. Кого коснется повышение утильсбора, чем грозит его долгосрочная индексация и как это отразится на ценах на авто, какие автомобили подорожают больше всего, как изменятся условия оплаты для юридических и физических лиц, таблица новых ставок и прогнозы экспертов — в материале РИА Новости.Повышение утильсбораУтилизационный сбор — это единовременный платеж, взимаемый с каждого транспортного средства в момент его оформления на таможне.Правительство утвердило долгосрочную прогрессивную шкалу индексации утильсбора для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, а также спецтехники.Когда повысятНовые ставки утилизационного сбора вступили в силу с 1 октября и ежегодно будут подниматься до 2030 года. Ставка налога вырастет в диапазоне от 70% до 80%, а с каждым последующим годом будет индексироваться уже на 10-20%.Кого коснется повышениеВ цене вырастут автомобили импортного производства. По словам Дмитрия Демчука, генерального директора сети авторемонтных мастерских "КарданБаланс", прежде всего, нововведения окажут влияние на рынок новых авто — по прогнозам их стоимость вырастет до 80%. "При этом ждать радикального подорожания машин не стоит — прайсы будут обновляться постепенно. Тем не менее, такая инициатива может снизить спрос и объемы продаж, уменьшится модельный ряд и комплектации. Цены на неофициально ввозимые автомобили, в частности азиатские кроссоверы среднего класса, также вырастут, что сделает такие бренды, как Omoda, BAIC, KAIYI, JETOUR, Changan и другие китайские марки менее доступными", — говорит эксперт.Автовладельцы будут чаще обращаться к вторичному рынку как к более доступной альтернативе и брать на себя расходы по техобслуживанию. Ожидается, что б/у автомобили могут подорожать до 15% к концу года. Сильнее всего вырастут в стоимости иномарки возрастом от 3 до 5 лет и модели премиальных брендов, которые ввозятся с помощью параллельного импорта.Аркадий Бакушкин, директор сервиса автозаймов Caranga, отмечает, что многие дилеры заранее готовились к возможному повышению налога и пополняли склады автомобилями, так как проект был анонсирован еще в июле этого года. Явное повышение цен стоит ожидать к наступлению зимнего сезона, в период, когда дилеры освободят склады от осенних запасов."Нововведения не затронут только отдельных граждан, которые самостоятельно привозят авто из-за границы для личного использования. В это же время важно отметить, что подобный способ приобретения нового транспортного средства не всегда выгоден. Затраты на доставку значительно сказываются на конечной стоимости. Поэтому покупка автомобиля подобным способом доступна не всем", — говорит Аркадий Бакушкин.Эксперт уточняет, что повышение ставок с 1 октября не отразится на стоимости электромобилей и гибридов. Однако и их удорожание в цене ожидается чуть позже, с 1 января 2025 года. В этот период ставка налога увеличится для физических и юридических лиц, занимающихся продажей автомобилей. Как и в случае с транспортными средствами с ДВС, для физических лиц приобретающих электромобиль самостоятельно, ставка не изменится.Причины повышенияПричина роста утильсбора заключается в необходимости поддержания финансирования процессов утилизации старых авто. "Увеличение утилизационного сбора считается одним из инструментов повышения конкурентоспособности российского автопрома и локализации производства иностранных марок", — комментирует Дмитрий Демчук.Таблица новых ставок утилизационного сбораСтавки по утилизационному сбору утверждены по категориям транспортных средств в постановлениях Правительства: колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним (от 26.12.2013 № 1291), самоходные машины и прицепы к ним (от 06.02.2016 № 81)Базовые ставки остались без изменений:А вот коэффициенты, влияющие на итоговую сумму платежа, значительно возросли с 1 октября 2024 года.Сравнение прежних и новых ставокРазмер повышения утилизационного сбора зависит от объема двигателя и других характеристик авто. Ислам Альсултанов, генеральный компании "БериАвто",поясняет, что для производителей современных китайских автомобилей, представленных в массовом сегменте, сумма утильсбора составляет 556 тысяч рублей, что на 236 тысяч рублей больше, чем в начале года. "Однако резкого повышения стоимости автомобилей на российском рынке пока не будет, так как официальные дилеры постараются сдержать рост цен, чтобы предотвратить снижение спроса. Россияне заметят подорожание в массовом сегменте только в марте-апреле 2025 года, когда РФ будет поставлена очередная партия новых китайских авто, а сейчас у дилеров еще остается запас моделей 2022-2023 года выпуска, поэтому в ближайшие месяцы ожидается незначительное подорожание автомобилей на уровне 5-10%", — говорит эксперт.Как рассчитать и заплатить утилизационный сборПлательщиками утилизационного сбора могут быть покупатели, производители, импортеры. Его размер зависит от технических характеристик транспортного средства, его экологического класса.Исчисление утилизационного сбора осуществляется по формуле:Сумма утилизационного сбора = Базовая ставка × КоэффициентСпециальный коэффициент предусмотрен для определенной категории транспортного средства. Его значение можно найти в перечнях, утвержденных постановлениями № 1291 и 81. Сбор перечисляют на реквизиты таможни или налоговой в зависимости от источника происхождения авто. Автопроизводители обязаны перечислить утильсбор в течение 45 календарных дней после окончания квартала, в котором составлен расчет, за третий квартал платеж перечисляется не позднее 90 календарных дней. Для остальных плательщиков не установлен срок уплаты, но сделать это необходимо до выпуска машины в обращение."Для расчета платежа необходимо умножить базовую ставку на специальный коэффициент. База неизменна, а вот специальный коэффициент — не фиксированный показатель, его размер зависит от категории, возраста и массы авто, вида таможенного оформления и других характеристик", — объясняет Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг.Как повлияет повышение утильсбора на стоимость автомобилейДмитрий Матвеев, генеральный директор компании "Мой Автопрокат" прогнозирует повышение цен до 15%. В том числе и на марки из Китая, которые официально поставляют к нам в страну — до 10%. "Производители из КНР вряд ли начнут переносить заводы в РФ, потому что последние очень долго окупаются. Хотя есть надежда, что китайцы будут удерживать цены даже себе в убыток, чтобы поддержать такой объем продаж, который позволит им выполнить изначально завышенные планы на 2024 год", — отмечает эксперт.Резкого повышения цен с 1 октября ожидать не стоит — дилерские и дистрибьюторские склады заполнены машинами, которые нужно реализовать.По словам Дмитрия Матвеева, повышение цен на новые авто подстегнет спрос на подержанные машины. "Как поведут себя владельцы б/у авто — большой вопрос. Кто-то выставит ТС на продажу, пока это выгодно, а кто-то отложит планы по замене машины на новую. Нельзя утверждать сейчас ждет ли нас увеличение предложений на вторичном рынке, но спрос на хорошие б/у авто до +- 7ми лет вырастет точно", — говорит эксперт.Самым недоступным станет представительский сегмент, который сейчас везут по параллельному импорту. Рост на бюджетные авто будет самым небольшим.- Некоторые зарубежные автоконцерны уже заложили ставку утилизационного сбора в свои автомобили. Так модели марки Geely стали дороже на 1,1-2,6%, Belgee — на 1,2-1,6%, Chery — на 0,6-1,8%. Отечественные производители, которые получают компенсацию утилизационного сбора от государства, наоборот, стали доступнее. Например, КамАЗ Компас 5 и DFSK ix7 сейчас стоят на 400 000 рублей дешевле, электромобиль Evolute i-Pro — на 140 000 рублей. АвтоВАЗ при этом пообещал не поднимать цены на модели Lada до конца текущего года, однако все версии линейки Lada Granta в начале августа 2024 года и так подорожали на 1,4-2,2%. Рост утильсбора может окончательно лишить дилеров возможности привозить авто по параллельному импорту, так как их стоимость (и без утильсбора не самая доступная) может увеличиться еще минимум на миллион. Это уже привело к тому, что к октябрю 2024 года доля авто, ввезенных в страну по параллельному импорту, составила всего 3% рынка, — говорит Анастасия Байбароша.ЗаконодательствоУтилизационный сбор взимается за каждое произведенное в России или ввезенное в страну (п. 1 ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ):Виды и категории транспортных средств, за которые уплачивается утилизационный сбор, правила расчета и уплаты определены постановлением Правительства России.Советы экспертовАркадий Бакушкин отмечает, что на протяжении летнего сезона продажи новых легковых автомобилей и транспортных средств с пробегом активно росли. "Так, увеличение продаж новых автомобилей в июле этого года составило 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Высокий показатель виден и в августе — рост на 35,1%. На вторичном рынке рост продаж был отмечен не только в отношении прошлого года, но и в рамках сезона. По сравнению с июнем этого года, продажи в июле выросли на 9,3%, в августе — на 2,5%", — говорит специалист.По словам Дмитрия Матвеева, изменения уже отражаются на интересе наших соотечественников: в последние месяцы в автосалоны потянулись даже те, кто в ближайшей перспективе не планировал замену автомобиля. И результатом такого спроса стало то, что продавцы потихоньку начали отменять специальные предложения. Поэтому, если здесь и сейчас есть необходимость в личном транспорте, тянуть с покупкой не стоит, дешевле точно не будет.

https://ria.ru/20240914/minpromtorg-1972644235.html

https://ria.ru/20241001/sbor-1975627022.html

https://ria.ru/20240905/utilizatsiya-1755661801.html

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