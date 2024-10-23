https://ria.ru/20241023/uman-1979467665.html
В Умани прогремели взрывы
В Умани прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2024
В Умани прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:51
2024-10-23T06:51
2024-10-23T06:51
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Звучат взрывы в Умани Черкасской области", - говорится в сообщении ТСН. В Черкасской области с 02.03 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241022/vzryv-1979429525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, умань, черкасская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Умань, Черкасская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Умани прогремели взрывы
В Умани после воздушной тревоги прогремели взрывы