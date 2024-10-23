https://ria.ru/20241023/uman-1979467665.html

В Умани прогремели взрывы

В Умани прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2024

В Умани прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:51

2024-10-23T06:51

2024-10-23T06:51

специальная военная операция на украине

в мире

умань

черкасская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Умань на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Звучат взрывы в Умани Черкасской области", - говорится в сообщении ТСН. В Черкасской области с 02.03 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241022/vzryv-1979429525.html

https://ria.ru/20241022/vzryvy-1979430312.html

умань

черкасская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, умань, черкасская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины