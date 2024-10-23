https://ria.ru/20241023/ukraina-1979683077.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.10.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:02
2024-10-23T22:02
2024-10-23T22:02
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 21.30 мск воздушную тревогу объявили в Киевской области. Ранее она прозвучала в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу