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Украина рискует столкнуться с холодной зимой, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.10.2024
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17:36 23.10.2024 (обновлено: 18:37 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979631950.html
Украина рискует столкнуться с холодной зимой, заявили в Белом доме
Украина рискует столкнуться с холодной зимой, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.10.2024
Украина рискует столкнуться с холодной зимой, заявили в Белом доме
Украина без срочного ремонта инфраструктуры рискует столкнуться с холодной зимой, заявил заместитель советника американского президента по национальной... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:36
2024-10-23T18:37
россия
украина
сша
далип сингх
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Украина без срочного ремонта инфраструктуры рискует столкнуться с холодной зимой, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх. "Украина рискует оказаться в холоде и во тьме этой зимой", - сказал Сингх журналистам. По его словам, объявленный займ для Киева должен помочь стабилизировать инфраструктуру, чтобы помочь Украине преодолеть зиму. Сингх назвал это срочным приоритетом. Белый дом ранее сообщил, что США предоставят Украине 20 миллиардов долларов в рамках займа G7 с погашением из доходов от замороженных активов РФ на 50 миллиардов долларов. Деньги от США Украина получит уже до конца 2024 года. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241021/ekspert-1979049434.html
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россия, украина, сша, далип сингх, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Украина, США, Далип Сингх, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
Украина рискует столкнуться с холодной зимой, заявили в Белом доме

Замсоветника президента США Сингх: Украина рискует столкнуться с холодной зимой

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Felipe Dana
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Украина без срочного ремонта инфраструктуры рискует столкнуться с холодной зимой, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
"Украина рискует оказаться в холоде и во тьме этой зимой", - сказал Сингх журналистам.
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По его словам, объявленный займ для Киева должен помочь стабилизировать инфраструктуру, чтобы помочь Украине преодолеть зиму. Сингх назвал это срочным приоритетом.
Белый дом ранее сообщил, что США предоставят Украине 20 миллиардов долларов в рамках займа G7 с погашением из доходов от замороженных активов РФ на 50 миллиардов долларов. Деньги от США Украина получит уже до конца 2024 года.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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РоссияУкраинаСШАДалип СингхСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearВ мире
 
 
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