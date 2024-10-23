https://ria.ru/20241023/ukraina-1979535120.html

Песков: тема Украины много обсуждалась в беседах Путина с лидерами БРИКС

Песков: тема Украины много обсуждалась в беседах Путина с лидерами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Песков: тема Украины много обсуждалась в беседах Путина с лидерами БРИКС

Тема Украины много обсуждалась в течение двусторонних бесед президента России Владимира Путина с лидерами государств во вторник, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:50

2024-10-23T12:50

2024-10-23T13:21

украина

в мире

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979424898_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_89e088e45f261e92a4809ea5ee832b5e.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Тема Украины много обсуждалась в течение двусторонних бесед президента России Владимира Путина с лидерами государств во вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украина много обсуждалась и поднималась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, вот эта часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на каждой из встреч", - сказал Песков в эфире телеканала НТВ.Он добавил, что Путин на встречах на полях саммита БРИКС дает оценки положению дел на Украине, перспективам урегулирования.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году