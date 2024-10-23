https://ria.ru/20241023/ukraina-1979535120.html
Песков: тема Украины много обсуждалась в беседах Путина с лидерами БРИКС
Песков: тема Украины много обсуждалась в беседах Путина с лидерами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Песков: тема Украины много обсуждалась в беседах Путина с лидерами БРИКС
Тема Украины много обсуждалась в течение двусторонних бесед президента России Владимира Путина с лидерами государств во вторник, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:50
2024-10-23T12:50
2024-10-23T13:21
украина
в мире
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979424898_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_89e088e45f261e92a4809ea5ee832b5e.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Тема Украины много обсуждалась в течение двусторонних бесед президента России Владимира Путина с лидерами государств во вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украина много обсуждалась и поднималась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, вот эта часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на каждой из встреч", - сказал Песков в эфире телеканала НТВ.Он добавил, что Путин на встречах на полях саммита БРИКС дает оценки положению дел на Украине, перспективам урегулирования.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979424898_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a62eefc24664e8188211a9125b66125.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Украина, В мире, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Специальная военная операция на Украине
Песков: тема Украины много обсуждалась в беседах Путина с лидерами БРИКС
Песков: тема Украины много обсуждалась Путиным с лидерами БРИКС во вторник
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Тема Украины много обсуждалась в течение двусторонних бесед президента России Владимира Путина с лидерами государств во вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украина много обсуждалась и поднималась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, вот эта часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на каждой из встреч", - сказал Песков в эфире телеканала НТВ.
Он добавил, что Путин на встречах на полях саммита БРИКС дает оценки положению дел на Украине, перспективам урегулирования.