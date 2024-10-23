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Стало известно о требовании Зеленского после провала "плана победы" - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 23.10.2024 (обновлено: 12:23 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979521387.html
Стало известно о требовании Зеленского после провала "плана победы"
Стало известно о требовании Зеленского после провала "плана победы" - РИА Новости, 23.10.2024
Стало известно о требовании Зеленского после провала "плана победы"
Владимир Зеленский захотел, чтобы ему разработали до конца года еще один план действий после провала с предыдущим. Подробности приводит ВВС-Украина со ссылкой... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:03
2024-10-23T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
нато
украина
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский захотел, чтобы ему разработали до конца года еще один план действий после провала с предыдущим. Подробности приводит ВВС-Украина со ссылкой на источники. "Он (план – Прим.ред), в отличие от его плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина", — говорится в публикации. На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Тем не менее, ни на Западе, ни даже на Украине представленный документ не вызвал интереса. Так, посол США при НАТО Джулианна Смит прямым текстом заявила, что никаких перспектив приглашения Украины в альянс в краткосрочной перспективе не наблюдается, а в самой Украине даже на флагманских пропагандистских ресурсах наиболее сдержанные комментарии выглядели как оскорбления в адрес главы киевского режима.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979488836.html
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в мире, россия, владимир зеленский, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Украина
Стало известно о требовании Зеленского после провала "плана победы"

BBC: Зеленский поручил правительству разработать новый план для Украины

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский захотел, чтобы ему разработали до конца года еще один план действий после провала с предыдущим. Подробности приводит ВВС-Украина со ссылкой на источники.

"Он (план – Прим.ред), в отличие от его плана победы, касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить Украина", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
"Новый источник угрозы". Киев получил неутешительный прогноз
22 октября, 08:00
На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Тем не менее, ни на Западе, ни даже на Украине представленный документ не вызвал интереса. Так, посол США при НАТО Джулианна Смит прямым текстом заявила, что никаких перспектив приглашения Украины в альянс в краткосрочной перспективе не наблюдается, а в самой Украине даже на флагманских пропагандистских ресурсах наиболее сдержанные комментарии выглядели как оскорбления в адрес главы киевского режима.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В США считают, что "план победы" Зеленского обречен на провал, пишут СМИ
Вчера, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийНАТОУкраина
 
 
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