https://ria.ru/20241023/ukraina-1979516465.html

В ФРГ упустили шансы повлиять на урегулирование на Украине, считает эксперт

В ФРГ упустили шансы повлиять на урегулирование на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 23.10.2024

В ФРГ упустили шансы повлиять на урегулирование на Украине, считает эксперт

Правительство Германии из-за своей некомпетентности полностью растеряло все возможности положительно повлиять на урегулирование конфликта на Украине, заявил РИА РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:45

2024-10-23T11:45

2024-10-23T11:58

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БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Правительство Германии из-за своей некомпетентности полностью растеряло все возможности положительно повлиять на урегулирование конфликта на Украине, заявил РИА Новости эксперт и бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. "Немецкое правительство полностью упустило все реальные шансы на вмешательство в мирный процесс на Украине. Германия отказалась от дипломатии, от влияния на переговоры и, как и в других вопросах международной политики, окажется на проигравшей стороне, потому что никто больше не воспринимает ее всерьез, и она не предлагает никакого усиления международного влияния в плане дипломатии и переговоров", - заявил Браун. По его словам, это особо относится к министерству иностранных дел страны и её главе Анналене Бербок, которую Браун считает "разжигательницей войны", но и к канцлеру Олафу Шольцу и его окружению. "И это, фактически, свидетельство полной некомпетентности Германии, потому что немецкая политика всегда пыталась найти баланс и учесть различные интересы. Это время полностью прошло", - добавил он. По мнению эксперта, мирному движению Германии необходимо приходить к надполитическому консенсусу о необходимости инициатив по урегулированию конфликта на Украине и воспрепятствованию размещения американских ракет в Германии. Он напомнил, что на последнем крупном мирном протесте в Берлине в начале октября, который был соорганизован Брауном, это уже частично удалось, поскольку в нем вместе с выступающей за мирное урегулирование на Украине политиком Сарой Вагенкнехт участвовал также политик из партии социал-демократов Шольца Ральф Штегнер. Ранее стало известно, что Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, во всяком случае так утверждала итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии. Сообщается, что Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей Социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Рольфом Мютценихом, участниками переговоров по Украине при экс-канцлере Ангеле Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве". Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия и экс-сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau). Браун также соинициатор ряда призывов к немецкому правительству об урегулировании конфликта на Украине и соорганизатор крупнейших мирных инициатив в Германии. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".

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https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, россия, райнер браун, владимир путин, олаф шольц, нато, вооруженные силы украины