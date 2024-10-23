Беженцы на Украине возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории
Лубинец: внутренне перемещенные украинцы возвращаются в прифронтовые города
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские беженцы
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Внутренне перемещенные граждане Украины из-за социально-экономических трудностей на новом месте возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные Киеву территории, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Ситуация ухудшается - у нас уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Из-за социально-экономических трудностей на новом месте они возвращаются на территории (неподконтрольные ВСУ - ред.) и в прифронтовые города! Это вызывает серьезное беспокойство", - приводит слова Лубинца украинское издание "Левый берег".
Он отметил, что правительство должно прямо говорить, на какую денежную помощь могут рассчитывать эвакуированные, поскольку сейчас данная ситуация вызывает серьезное беспокойство.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители. Украинское министерство по вопросам реинтеграции 25 сентября сообщило, что принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области. Ранее в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
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