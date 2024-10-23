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В США считают, что "план победы" Зеленского обречен на провал, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:53 23.10.2024 (обновлено: 15:40 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979488836.html
В США считают, что "план победы" Зеленского обречен на провал, пишут СМИ
В США считают, что "план победы" Зеленского обречен на провал, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
В США считают, что "план победы" Зеленского обречен на провал, пишут СМИ
Американская администрация считает, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут привести к эскалации конфликта, но не... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:53
2024-10-23T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Американская администрация считает, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут привести к эскалации конфликта, но не высказывают ему претензий, пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника.По словам собеседника издания, "план" не встретил положительной реакции в Вашингтоне из-за пунктов, которые потенциально могут привести к обострению ситуации. "Они (американские власти. — Прим. ред.) говорят, что он обречен на провал", — добавил чиновник. Впрочем, отметил он, еще одна проблема заключается в том, что Вашингтон не делится своими претензиями непосредственно с Зеленским. Зеленский на прошлой неделе официально представил в Верховной раде так называемый план победы. В нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Как подчеркнул Зеленский, реализация плана зависит от партнеров. При этом газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам плана, в том числе из-за просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов по России и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В Москве не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
В США считают, что "план победы" Зеленского обречен на провал, пишут СМИ

Economist: власти США считают, что "план победы" Зеленского обречен на провал

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Американская администрация считает, что "план победы" Владимира Зеленского обречен на провал из-за пунктов, которые могут привести к эскалации конфликта, но не высказывают ему претензий, пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По словам собеседника издания, "план" не встретил положительной реакции в Вашингтоне из-за пунктов, которые потенциально могут привести к обострению ситуации.
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"Они (американские власти. — Прим. ред.) говорят, что он обречен на провал", — добавил чиновник.
Впрочем, отметил он, еще одна проблема заключается в том, что Вашингтон не делится своими претензиями непосредственно с Зеленским.
Зеленский на прошлой неделе официально представил в Верховной раде так называемый план победы. В нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Как подчеркнул Зеленский, реализация плана зависит от партнеров.
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При этом газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам плана, в том числе из-за просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов по России и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В Москве не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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"Бросает в дрожь": Украина предложила США свои услуги по оккупации Европы
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