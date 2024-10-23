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Украина не достигнет ударами ATACMS баз ВКС России, заявил Остин - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 23.10.2024 (обновлено: 11:34 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979471203.html
Украина не достигнет ударами ATACMS баз ВКС России, заявил Остин
Украина не достигнет ударами ATACMS баз ВКС России, заявил Остин - РИА Новости, 23.10.2024
Украина не достигнет ударами ATACMS баз ВКС России, заявил Остин
Украина уже не сможет достать американскими дальнобойными ракетами до баз российских ВКС, заявил в интервью Fox News глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:53
2024-10-23T11:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
ллойд остин
джо байден
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Украина уже не сможет достать американскими дальнобойными ракетами до баз российских ВКС, заявил в интервью Fox News глава Пентагона Ллойд Остин. "Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS", — сказал он. Так министр ответил на вопрос о том, готов ли Вашингтон разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. По словам Остина, вместо этого Украина может производить дроны высокой дальности. Как писала газета The New York Times, одной из причин, из-за которой президент Джо Байден отказался снять для Киева запрет на такие дальние удары, стала нехватка ракет ATACMS. Так, утверждало издание, Пентагон признает невозможность поставок на Украину больших партий этих ракет, поскольку тогда может снизиться обороноспособность самих США. Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного применения Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. Причем такой шаг существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил глава государства.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968750623.html
https://ria.ru/20241011/rakety-1977587762.html
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украина, россия, сша, ллойд остин, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, воздушно-космические силы россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Воздушно-космические силы России, В мире
Украина не достигнет ударами ATACMS баз ВКС России, заявил Остин

Глава Пентагона Остин: Украина не сможет достичь ракетами ATACMS баз ВКС России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости
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Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Украина уже не сможет достать американскими дальнобойными ракетами до баз российских ВКС, заявил в интервью Fox News глава Пентагона Ллойд Остин.
"Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS", — сказал он.
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Так министр ответил на вопрос о том, готов ли Вашингтон разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. По словам Остина, вместо этого Украина может производить дроны высокой дальности.
Как писала газета The New York Times, одной из причин, из-за которой президент Джо Байден отказался снять для Киева запрет на такие дальние удары, стала нехватка ракет ATACMS. Так, утверждало издание, Пентагон признает невозможность поставок на Украину больших партий этих ракет, поскольку тогда может снизиться обороноспособность самих США.
Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного применения Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. Причем такой шаг существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАЛлойд ОстинДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВоздушно-космические силы РоссииВ мире
 
 
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