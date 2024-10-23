https://ria.ru/20241023/ukraina-1979461263.html
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 23.10.2024
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:13
2024-10-23T05:13
2024-10-23T05:13
украина
николаев (украина)
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Николаеве открыли крематорий. Основные "клиенты" крематория сразу стали военные, погибшие на херсонском направлении. А также запечатанные мешки, в которых, по свидетельствам медиков, трупы без органов", - сказал собеседник агентства. С его слов, на николаевских кладбищах закончились свободные места, военнослужащих Украины хоронят в уже оплаченных могилах, николаевцы начали сооружать фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили военнослужащего. Так же он отметил, что участники сопротивления, работающие в правоохранительных органах, сообщают, что начали пропадать владельцы квартир, а на освободившейся жилплощади размещаются военные, в том числе иностранные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, николаев (украина), в мире
Украина, Николаев (Украина), В мире
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье
Подполье: Украина открыла крематорий в Николаеве, куда свозят запечатанные мешки
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Николаеве открыли крематорий. Основные "клиенты" крематория сразу стали военные, погибшие на херсонском направлении. А также запечатанные мешки, в которых, по свидетельствам медиков, трупы без органов", - сказал собеседник агентства.
С его слов, на николаевских кладбищах закончились свободные места, военнослужащих Украины хоронят в уже оплаченных могилах, николаевцы начали сооружать фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили военнослужащего.
Так же он отметил, что участники сопротивления, работающие в правоохранительных органах, сообщают, что начали пропадать владельцы квартир, а на освободившейся жилплощади размещаются военные, в том числе иностранные.