Рейтинг@Mail.ru
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979461263.html
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 23.10.2024
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:13
2024-10-23T05:13
украина
николаев (украина)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974740422_0:0:462:260_1920x0_80_0_0_8cebd59b0b9b0552a11f100a5d007313.jpg
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Николаеве открыли крематорий. Основные "клиенты" крематория сразу стали военные, погибшие на херсонском направлении. А также запечатанные мешки, в которых, по свидетельствам медиков, трупы без органов", - сказал собеседник агентства. С его слов, на николаевских кладбищах закончились свободные места, военнослужащих Украины хоронят в уже оплаченных могилах, николаевцы начали сооружать фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили военнослужащего. Так же он отметил, что участники сопротивления, работающие в правоохранительных органах, сообщают, что начали пропадать владельцы квартир, а на освободившейся жилплощади размещаются военные, в том числе иностранные.
https://ria.ru/20241022/udar-1979239923.html
https://ria.ru/20241015/nato-1978106920.html
украина
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974740422_92:0:439:260_1920x0_80_0_0_a882da0ed1eab85ab2c920acb3cb2643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, николаев (украина), в мире
Украина, Николаев (Украина), В мире
Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье

Подполье: Украина открыла крематорий в Николаеве, куда свозят запечатанные мешки

© РИА НовостиВоенная техника украинских боевиков в городе Николаев
Военная техника украинских боевиков в городе Николаев - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости
Военная техника украинских боевиков в городе Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Николаеве открыли крематорий. Основные "клиенты" крематория сразу стали военные, погибшие на херсонском направлении. А также запечатанные мешки, в которых, по свидетельствам медиков, трупы без органов", - сказал собеседник агентства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка
22 октября, 08:39
С его слов, на николаевских кладбищах закончились свободные места, военнослужащих Украины хоронят в уже оплаченных могилах, николаевцы начали сооружать фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили военнослужащего.
Так же он отметил, что участники сопротивления, работающие в правоохранительных органах, сообщают, что начали пропадать владельцы квартир, а на освободившейся жилплощади размещаются военные, в том числе иностранные.
Координатор пророссийского подполья о перевозке натовских САУ по новому маршруту - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Подполье узнало о возможной переброске САУ в Польше к границе с Белоруссией
15 октября, 12:44
 
УкраинаНиколаев (Украина)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала