https://ria.ru/20241023/ukraina-1979461263.html

Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье

Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 23.10.2024

Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщило подполье

Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:13

2024-10-23T05:13

2024-10-23T05:13

украина

николаев (украина)

в мире

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украина открыла новый крематорий в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Николаеве открыли крематорий. Основные "клиенты" крематория сразу стали военные, погибшие на херсонском направлении. А также запечатанные мешки, в которых, по свидетельствам медиков, трупы без органов", - сказал собеседник агентства. С его слов, на николаевских кладбищах закончились свободные места, военнослужащих Украины хоронят в уже оплаченных могилах, николаевцы начали сооружать фальшивые надгробия, чтобы в оплаченном месте не похоронили военнослужащего. Так же он отметил, что участники сопротивления, работающие в правоохранительных органах, сообщают, что начали пропадать владельцы квартир, а на освободившейся жилплощади размещаются военные, в том числе иностранные.

https://ria.ru/20241022/udar-1979239923.html

https://ria.ru/20241015/nato-1978106920.html

украина

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, николаев (украина), в мире