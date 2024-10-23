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"Это нелепо": аналитик объяснил, почему Запад не поддержит план Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:54 23.10.2024 (обновлено: 04:16 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979456813.html
"Это нелепо": аналитик объяснил, почему Запад не поддержит план Зеленского
"Это нелепо": аналитик объяснил, почему Запад не поддержит план Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024
"Это нелепо": аналитик объяснил, почему Запад не поддержит план Зеленского
Запад не поддержит "план победы" Владимира Зеленского и не разрешит наносить ракетные удары вглубь России, потому что никто не хочет третьей мировой войны, это... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:54
2024-10-23T04:16
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
мария захарова
дмитрий песков
нато
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Запад не поддержит "план победы" Владимира Зеленского и не разрешит наносить ракетные удары вглубь России, потому что никто не хочет третьей мировой войны, это неэффективно и не более чем пиар-кампания Зеленского, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Даже западные партнеры сказали, что это ("план победы". - Прим. ред.) нелепо. Никто не принял "план победы", потому что они знают, что это всего лишь пиар-операция", - заявил аналитик. "По сути это своего рода просьба Зеленского. Хорошо, дайте нам больше денег и дайте добро на нанесение ударов по целям внутри Российской Федерации. Все смотрят на это и говорят: "Нет, мы этого не сделаем, потому что это третья мировая война, если мы дадим этому зеленый свет", — добавил Пепе Эскобар, отметив, что это было бы неэффективно, как и нападение ВСУ на Курскую область. На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Это нелепо": аналитик объяснил, почему Запад не поддержит план Зеленского

Аналитик Эскобар назвал "план победы" Зеленского пиар-операцией

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Запад не поддержит "план победы" Владимира Зеленского и не разрешит наносить ракетные удары вглубь России, потому что никто не хочет третьей мировой войны, это неэффективно и не более чем пиар-кампания Зеленского, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Даже западные партнеры сказали, что это ("план победы". - Прим. ред.) нелепо. Никто не принял "план победы", потому что они знают, что это всего лишь пиар-операция", - заявил аналитик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"
19 сентября, 09:53
"По сути это своего рода просьба Зеленского. Хорошо, дайте нам больше денег и дайте добро на нанесение ударов по целям внутри Российской Федерации. Все смотрят на это и говорят: "Нет, мы этого не сделаем, потому что это третья мировая война, если мы дадим этому зеленый свет", — добавил Пепе Эскобар, отметив, что это было бы неэффективно, как и нападение ВСУ на Курскую область.
На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Сергей Лещенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Киеве назвали разрешение бить вглубь России основным "условием победы"
16 сентября, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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