https://ria.ru/20241023/ukraina-1979456813.html

"Это нелепо": аналитик объяснил, почему Запад не поддержит план Зеленского

"Это нелепо": аналитик объяснил, почему Запад не поддержит план Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024

"Это нелепо": аналитик объяснил, почему Запад не поддержит план Зеленского

Запад не поддержит "план победы" Владимира Зеленского и не разрешит наносить ракетные удары вглубь России, потому что никто не хочет третьей мировой войны, это... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:54

2024-10-23T03:54

2024-10-23T04:16

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Запад не поддержит "план победы" Владимира Зеленского и не разрешит наносить ракетные удары вглубь России, потому что никто не хочет третьей мировой войны, это неэффективно и не более чем пиар-кампания Зеленского, заявил РИА Новости журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Даже западные партнеры сказали, что это ("план победы". - Прим. ред.) нелепо. Никто не принял "план победы", потому что они знают, что это всего лишь пиар-операция", - заявил аналитик. "По сути это своего рода просьба Зеленского. Хорошо, дайте нам больше денег и дайте добро на нанесение ударов по целям внутри Российской Федерации. Все смотрят на это и говорят: "Нет, мы этого не сделаем, потому что это третья мировая война, если мы дадим этому зеленый свет", — добавил Пепе Эскобар, отметив, что это было бы неэффективно, как и нападение ВСУ на Курскую область. На минувшей неделе Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html

https://ria.ru/20240916/svo-1972979037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины