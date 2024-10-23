В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Хмельницкой и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, воздушная тревога в Киевской области звучит с 02.24. Тревога звучит в Харьковской и Сумской областях с 20.14 мск. На остальные указанные регионы тревога стала распространяться с 00.48 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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