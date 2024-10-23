https://ria.ru/20241023/ukraina-1979452235.html

Швейцарская разведка заявила о проблемах США в помощи Украине

Швейцарская разведка заявила о проблемах США в помощи Украине - РИА Новости, 23.10.2024

Швейцарская разведка заявила о проблемах США в помощи Украине

США и европейские страны сталкиваются с нарастающей сложностью в военной поддержке Украины, следует из ежегодного доклада Разведывательной службы Швейцарской... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:23

2024-10-23T02:23

2024-10-23T02:32

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. США и европейские страны сталкиваются с нарастающей сложностью в военной поддержке Украины, следует из ежегодного доклада Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC)."…в ближайшие месяцы военный потенциал России будет расширяться еще больше. С другой стороны, для США и стран Европы стало политически сложнее оказывать жизненно важную помощь, в которой нуждается Украина", — говорится в докладе.Служба разведки полагает, что в настоящий момент время играет в пользу России, и на ситуацию оказывают сильное влияние президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября. По прогнозам авторов доклада, выборы могут внести "радикальные изменения" в американскую политику безопасности, в том числе привести к сокращению помощи Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241023/dubinskiy-1979451447.html

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сергей лавров, нато, украина, россия, сша, сво, в мире