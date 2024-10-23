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Швейцарская разведка заявила о проблемах США в помощи Украине - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 23.10.2024 (обновлено: 02:32 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979452235.html
Швейцарская разведка заявила о проблемах США в помощи Украине
Швейцарская разведка заявила о проблемах США в помощи Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Швейцарская разведка заявила о проблемах США в помощи Украине
США и европейские страны сталкиваются с нарастающей сложностью в военной поддержке Украины, следует из ежегодного доклада Разведывательной службы Швейцарской... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:23
2024-10-23T02:32
специальная военная операция на украине
сергей лавров
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. США и европейские страны сталкиваются с нарастающей сложностью в военной поддержке Украины, следует из ежегодного доклада Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC).&quot;…в ближайшие месяцы военный потенциал России будет расширяться еще больше. С другой стороны, для США и стран Европы стало политически сложнее оказывать жизненно важную помощь, в которой нуждается Украина&quot;, — говорится в докладе.Служба разведки полагает, что в настоящий момент время играет в пользу России, и на ситуацию оказывают сильное влияние президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября. По прогнозам авторов доклада, выборы могут внести "радикальные изменения" в американскую политику безопасности, в том числе привести к сокращению помощи Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241023/dubinskiy-1979451447.html
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сергей лавров, нато, украина, россия, сша, сво, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, НАТО, Украина, Россия, США, СВО, В мире
Швейцарская разведка заявила о проблемах США в помощи Украине

Швейцарская разведка: США и Европе становится все сложней поддерживать Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный со снарядом 155 мм
Украинский военный со снарядом 155 мм - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный со снарядом 155 мм. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. США и европейские страны сталкиваются с нарастающей сложностью в военной поддержке Украины, следует из ежегодного доклада Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC).
«

"…в ближайшие месяцы военный потенциал России будет расширяться еще больше. С другой стороны, для США и стран Европы стало политически сложнее оказывать жизненно важную помощь, в которой нуждается Украина", — говорится в докладе.

Служба разведки полагает, что в настоящий момент время играет в пользу России, и на ситуацию оказывают сильное влияние президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября. По прогнозам авторов доклада, выборы могут внести "радикальные изменения" в американскую политику безопасности, в том числе привести к сокращению помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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