https://ria.ru/20241023/udary-1979515377.html

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского об ударах по инфраструктуре

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского об ударах по инфраструктуре - РИА Новости, 23.10.2024

Эксперт прокомментировал заявление Зеленского об ударах по инфраструктуре

Заявление Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по объектам инфраструктуры вряд ли можно воспринимать как реальное предложение о диалоге, заявил РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:40

2024-10-23T11:40

2024-10-23T11:40

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по объектам инфраструктуры вряд ли можно воспринимать как реальное предложение о диалоге, заявил РИА Новости политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. "Конечно, наши удары больнее, это ощутимее, но, поскольку мы имеем дело с террористами, то и вести себя они будут как террористы. Он видит, что поддержка Запада слабеет, а США вообще хотели бы выйти из этого процесса и перенести всю тяжесть войны с Россией на союзников. Но, конечно, это не реальное предложение о переговорах", - сказал Никулин. "Возможностей в плане ударов по инфраструктуре у нас больше. У них удары достаточно комариные, у нас все же существенные", - резюмировал Никулин. В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20240810/mirshaymer-1965405559.html

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