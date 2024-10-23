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"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте - РИА Новости, 23.10.2024
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22:35 23.10.2024 (обновлено: 22:37 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/udar-1979685631.html
"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте
"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте - РИА Новости, 23.10.2024
"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте
Израильская авиация нанесла удар по офису ливанского телеканала "Аль-Маядин" в жилом доме в Бейруте, сообщается в заявлении самого телеканала. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:35
2024-10-23T22:37
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по офису ливанского телеканала "Аль-Маядин" в жилом доме в Бейруте, сообщается в заявлении самого телеканала. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что удару с воздуха подвергся жилой дом в районе Джнах в Бейруте. В результате разрушен целый этаж. "Аль-Маядин" возлагает на израильских оккупантов ответственность за авиаудар по офису в Бейруте", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале. По данным телеканала, все сотрудники были переведены в другие места для работы с начала бомбардировок Ливана Израилем.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, аль-маядин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Аль-Маядин, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте

"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за авиаудар по офису в Бейруте

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по офису ливанского телеканала "Аль-Маядин" в жилом доме в Бейруте, сообщается в заявлении самого телеканала.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что удару с воздуха подвергся жилой дом в районе Джнах в Бейруте. В результате разрушен целый этаж.
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"Аль-Маядин" возлагает на израильских оккупантов ответственность за авиаудар по офису в Бейруте", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале.
По данным телеканала, все сотрудники были переведены в другие места для работы с начала бомбардировок Ливана Израилем.
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