https://ria.ru/20241023/udar-1979685631.html
"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте
"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте - РИА Новости, 23.10.2024
"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте
Израильская авиация нанесла удар по офису ливанского телеканала "Аль-Маядин" в жилом доме в Бейруте, сообщается в заявлении самого телеканала. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:35
2024-10-23T22:35
2024-10-23T22:37
в мире
израиль
бейрут
ливан
аль-маядин
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_0:273:2541:1702_1920x0_80_0_0_b426dac759599d479c9546bbffa2f616.jpg
БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по офису ливанского телеканала "Аль-Маядин" в жилом доме в Бейруте, сообщается в заявлении самого телеканала. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что удару с воздуха подвергся жилой дом в районе Джнах в Бейруте. В результате разрушен целый этаж. "Аль-Маядин" возлагает на израильских оккупантов ответственность за авиаудар по офису в Бейруте", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале. По данным телеканала, все сотрудники были переведены в другие места для работы с начала бомбардировок Ливана Израилем.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_272:0:2541:1702_1920x0_80_0_0_645a380db193d6ba416599e78623ee2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, ливан, аль-маядин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Аль-Маядин, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте
"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за авиаудар по офису в Бейруте