https://ria.ru/20241023/udar-1979685631.html

"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте

"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте - РИА Новости, 23.10.2024

"Аль-Маядин" возложил на Израиль ответственность за удар по офису в Бейруте

Израильская авиация нанесла удар по офису ливанского телеканала "Аль-Маядин" в жилом доме в Бейруте, сообщается в заявлении самого телеканала. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T22:35

2024-10-23T22:35

2024-10-23T22:37

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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по офису ливанского телеканала "Аль-Маядин" в жилом доме в Бейруте, сообщается в заявлении самого телеканала. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что удару с воздуха подвергся жилой дом в районе Джнах в Бейруте. В результате разрушен целый этаж. "Аль-Маядин" возлагает на израильских оккупантов ответственность за авиаудар по офису в Бейруте", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале. По данным телеканала, все сотрудники были переведены в другие места для работы с начала бомбардировок Ливана Израилем.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, израиль, бейрут, ливан, аль-маядин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024