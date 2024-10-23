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"Хезболла" заявила об ударе по базе военной разведки Израиля
"Хезболла" заявила об ударе по базе военной разведки Израиля - РИА Новости, 23.10.2024
"Хезболла" заявила об ударе по базе военной разведки Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба движения в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:12
2024-10-23T09:12
2024-10-23T09:22
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба движения в среду."Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке 8200 в пригороде Тель-Авива", - говорится в заявлении пресс-службы.В другом заявлении "Хезболлах" сообщается, что в ночь на среду бойцы движения подвергли ракетному удару место скопления живой силы армии Израиля в поселении Мискафан на ливано-израильской границе.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Тель-Авив
"Хезболла" заявила об ударе по базе военной разведки Израиля
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе разведки Израиля в пригороде Тель-Авива