https://ria.ru/20241023/uchenye-1979554026.html

Российские ученые повысили точность онлайн-рекомендаций на 50%

Российские ученые повысили точность онлайн-рекомендаций на 50% - РИА Новости, 23.10.2024

Российские ученые повысили точность онлайн-рекомендаций на 50%

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research создали алгоритм, который улучшил мировой стандарт в рекомендательных... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:00

2024-10-23T14:00

2024-10-23T14:00

netflix

технологии

т-банк (ао «тинькофф банк»)

интернет

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research создали алгоритм, который улучшил мировой стандарт в рекомендательных системах, он увеличивает точность онлайн-рекомендаций на основе искусственного интеллекта на 50%, сообщают в Т-Банке. Разработка опубликована в открытом доступе. Российские и зарубежные компании смогут улучшить свои метрики, в том числе конверсию в покупку, средний чек и выручку. Покупатели, в свою очередь, будут быстрее находить нужные им товары в интернет-магазинах и на маркетплейсах, а зрители онлайн-кинотеатров получат более персонализированные рекомендации фильмов и сериалов. За основу был взят и улучшен популярный алгоритм для предсказания предпочтений пользователей BPR (Bayesian Personalized Ranking), который считается одним из мировых стандартов в рекомендательных системах на данный момент. Также рекомендации, сделанные новым алгоритмом, оказались на 10% точнее, чем предложения от алгоритма Mult-VAE, созданного разработчиками Netflix. Чтобы найти наиболее эффективный вариант алгоритма, понадобилось более 200 тысяч GPU-часов (часов вычислений на графических процессорах) и 15 тысяч экспериментов на внутренних данных Т-Банка с различными комбинациями параметров модели. В ходе экспериментов ученые пересмотрели и доработали все компоненты алгоритма BPR. В некоторых случаях улучшенная версия превосходила другие модели почти на 50% по точности. "По сути, мы взяли инструкцию по сборке алгоритма от оригинальных разработчиков и постарались собрать ее максимально точно. Представьте, что у вас есть руководство, как собрать модель самолета на радиоуправлении, все чертежи и детали. И перед вами уже есть пять готовых моделей, собранных по этому чертежу. Мы создали модель по аналогичному чертежу, а затем, проанализировав влияние различных компонентов на конечный результат, смогли выбрать оптимальные значения для каждого из них", - сказал исследователь рекомендательных систем в Центре искусственного интеллекта Т-Банка Александр Милоградский.

https://ria.ru/20241022/t-bank-1979419581.html

https://ria.ru/20241021/t-mobayl-1979110314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

netflix, технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), интернет