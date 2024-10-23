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Российские ученые повысили точность онлайн-рекомендаций на 50% - РИА Новости, 23.10.2024
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14:00 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/uchenye-1979554026.html
Российские ученые повысили точность онлайн-рекомендаций на 50%
Российские ученые повысили точность онлайн-рекомендаций на 50% - РИА Новости, 23.10.2024
Российские ученые повысили точность онлайн-рекомендаций на 50%
Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research создали алгоритм, который улучшил мировой стандарт в рекомендательных... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:00
2024-10-23T14:00
netflix
технологии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
интернет
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research создали алгоритм, который улучшил мировой стандарт в рекомендательных системах, он увеличивает точность онлайн-рекомендаций на основе искусственного интеллекта на 50%, сообщают в Т-Банке. Разработка опубликована в открытом доступе. Российские и зарубежные компании смогут улучшить свои метрики, в том числе конверсию в покупку, средний чек и выручку. Покупатели, в свою очередь, будут быстрее находить нужные им товары в интернет-магазинах и на маркетплейсах, а зрители онлайн-кинотеатров получат более персонализированные рекомендации фильмов и сериалов. За основу был взят и улучшен популярный алгоритм для предсказания предпочтений пользователей BPR (Bayesian Personalized Ranking), который считается одним из мировых стандартов в рекомендательных системах на данный момент. Также рекомендации, сделанные новым алгоритмом, оказались на 10% точнее, чем предложения от алгоритма Mult-VAE, созданного разработчиками Netflix. Чтобы найти наиболее эффективный вариант алгоритма, понадобилось более 200 тысяч GPU-часов (часов вычислений на графических процессорах) и 15 тысяч экспериментов на внутренних данных Т-Банка с различными комбинациями параметров модели. В ходе экспериментов ученые пересмотрели и доработали все компоненты алгоритма BPR. В некоторых случаях улучшенная версия превосходила другие модели почти на 50% по точности. "По сути, мы взяли инструкцию по сборке алгоритма от оригинальных разработчиков и постарались собрать ее максимально точно. Представьте, что у вас есть руководство, как собрать модель самолета на радиоуправлении, все чертежи и детали. И перед вами уже есть пять готовых моделей, собранных по этому чертежу. Мы создали модель по аналогичному чертежу, а затем, проанализировав влияние различных компонентов на конечный результат, смогли выбрать оптимальные значения для каждого из них", - сказал исследователь рекомендательных систем в Центре искусственного интеллекта Т-Банка Александр Милоградский.
https://ria.ru/20241022/t-bank-1979419581.html
https://ria.ru/20241021/t-mobayl-1979110314.html
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353
60
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netflix, технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), интернет
Netflix, Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Интернет

Российские ученые повысили точность онлайн-рекомендаций на 50%

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research создали алгоритм, который улучшил мировой стандарт в рекомендательных системах, он увеличивает точность онлайн-рекомендаций на основе искусственного интеллекта на 50%, сообщают в Т-Банке.
Разработка опубликована в открытом доступе. Российские и зарубежные компании смогут улучшить свои метрики, в том числе конверсию в покупку, средний чек и выручку. Покупатели, в свою очередь, будут быстрее находить нужные им товары в интернет-магазинах и на маркетплейсах, а зрители онлайн-кинотеатров получат более персонализированные рекомендации фильмов и сериалов.
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За основу был взят и улучшен популярный алгоритм для предсказания предпочтений пользователей BPR (Bayesian Personalized Ranking), который считается одним из мировых стандартов в рекомендательных системах на данный момент. Также рекомендации, сделанные новым алгоритмом, оказались на 10% точнее, чем предложения от алгоритма Mult-VAE, созданного разработчиками Netflix.
Чтобы найти наиболее эффективный вариант алгоритма, понадобилось более 200 тысяч GPU-часов (часов вычислений на графических процессорах) и 15 тысяч экспериментов на внутренних данных Т-Банка с различными комбинациями параметров модели.
В ходе экспериментов ученые пересмотрели и доработали все компоненты алгоритма BPR. В некоторых случаях улучшенная версия превосходила другие модели почти на 50% по точности.
"По сути, мы взяли инструкцию по сборке алгоритма от оригинальных разработчиков и постарались собрать ее максимально точно. Представьте, что у вас есть руководство, как собрать модель самолета на радиоуправлении, все чертежи и детали. И перед вами уже есть пять готовых моделей, собранных по этому чертежу. Мы создали модель по аналогичному чертежу, а затем, проанализировав влияние различных компонентов на конечный результат, смогли выбрать оптимальные значения для каждого из них", - сказал исследователь рекомендательных систем в Центре искусственного интеллекта Т-Банка Александр Милоградский.
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