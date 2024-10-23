https://ria.ru/20241023/ucheniya-1979517970.html

Белоусов назвал одну из главных тем совместных учений с Белоруссией

Белоусов назвал одну из главных тем совместных учений с Белоруссией - РИА Новости, 23.10.2024

Белоусов назвал одну из главных тем совместных учений с Белоруссией

В замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:51

2024-10-23T11:51

2024-10-23T12:09

россия

белоруссия

андрей белоусов

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979521943_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_ba6ed42893b75c9f9aa1f05761293ecc.jpg

МИНСК, 23 окт – РИА Новости. В замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Намерены поддерживать высокую интенсивность боевой учебы. Её кульминацией в 2025 году станет совместное стратегическое учение "Запад". В основе замысла для отработки войсками задач учтены современные угрозы для России и Белоруссии. А также - складывающаяся обстановка, в том числе в зоне специальной военной операции", - сказал Белоусов, выступая по итогам заседания совместной коллегии министерств обороны в Минске.Он отметил, что особое внимание на заседании было уделено "подготовке к ключевому событию предстоящего года - празднованию 80-летия Победы над германским фашизмом"."Эта историческая дата объединяет народы наших стран и ближних соседей, которые героически сражались рука об руку против врага. Программа торжеств будет включать масштабные мероприятия, посвящённые основным вехам Великой Отечественной войны", - сказал министр.Он назвал основной задачей сохранить достоверную информацию о подвиге наших солдат, работу по противодействию фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, попыткам преуменьшить вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии.По оценке министра обороны РФ, результаты сегодняшнего заседания подтвердили неразрывность подходов Москвы и Минска к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства.

https://ria.ru/20241023/ucheniya-1979507768.html

https://ria.ru/20241023/belorussiya-1979515547.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, андрей белоусов, безопасность