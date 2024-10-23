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Белоусов назвал одну из главных тем совместных учений с Белоруссией - РИА Новости, 23.10.2024
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11:51 23.10.2024 (обновлено: 12:09 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/ucheniya-1979517970.html
Белоусов назвал одну из главных тем совместных учений с Белоруссией
Белоусов назвал одну из главных тем совместных учений с Белоруссией - РИА Новости, 23.10.2024
Белоусов назвал одну из главных тем совместных учений с Белоруссией
В замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:51
2024-10-23T12:09
россия
белоруссия
андрей белоусов
безопасность
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. В замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Намерены поддерживать высокую интенсивность боевой учебы. Её кульминацией в 2025 году станет совместное стратегическое учение "Запад". В основе замысла для отработки войсками задач учтены современные угрозы для России и Белоруссии. А также - складывающаяся обстановка, в том числе в зоне специальной военной операции", - сказал Белоусов, выступая по итогам заседания совместной коллегии министерств обороны в Минске.Он отметил, что особое внимание на заседании было уделено "подготовке к ключевому событию предстоящего года - празднованию 80-летия Победы над германским фашизмом"."Эта историческая дата объединяет народы наших стран и ближних соседей, которые героически сражались рука об руку против врага. Программа торжеств будет включать масштабные мероприятия, посвящённые основным вехам Великой Отечественной войны", - сказал министр.Он назвал основной задачей сохранить достоверную информацию о подвиге наших солдат, работу по противодействию фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, попыткам преуменьшить вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии.По оценке министра обороны РФ, результаты сегодняшнего заседания подтвердили неразрывность подходов Москвы и Минска к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства.
https://ria.ru/20241023/ucheniya-1979507768.html
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россия, белоруссия, андрей белоусов, безопасность
Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов назвал одну из главных тем совместных учений с Белоруссией

Белоусов: обстановка в зоне СВО станет одной главных тем учений "Запад-2025"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
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МИНСК, 23 окт – РИА Новости. В замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Намерены поддерживать высокую интенсивность боевой учебы. Её кульминацией в 2025 году станет совместное стратегическое учение "Запад". В основе замысла для отработки войсками задач учтены современные угрозы для России и Белоруссии. А также - складывающаяся обстановка, в том числе в зоне специальной военной операции", - сказал Белоусов, выступая по итогам заседания совместной коллегии министерств обороны в Минске.
Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Министр обороны Белоруссии рассказал о совместных учениях с Россией
Вчера, 11:10
Он отметил, что особое внимание на заседании было уделено "подготовке к ключевому событию предстоящего года - празднованию 80-летия Победы над германским фашизмом".
«
"Эта историческая дата объединяет народы наших стран и ближних соседей, которые героически сражались рука об руку против врага. Программа торжеств будет включать масштабные мероприятия, посвящённые основным вехам Великой Отечественной войны", - сказал министр.
Он назвал основной задачей сохранить достоверную информацию о подвиге наших солдат, работу по противодействию фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, попыткам преуменьшить вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии.
По оценке министра обороны РФ, результаты сегодняшнего заседания подтвердили неразрывность подходов Москвы и Минска к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства.
Военнослужащие России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Белоруссия и Россия определили перспективы военного сотрудничества
Вчера, 11:40
 
РоссияБелоруссияАндрей БелоусовБезопасность
 
 
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