https://ria.ru/20241023/turtsija-1979466351.html

Турция пытается завоевать доверие стран Азии, заявили в партии Vatan

Турция пытается завоевать доверие стран Азии, заявили в партии Vatan - РИА Новости, 23.10.2024

Турция пытается завоевать доверие стран Азии, заявили в партии Vatan

Официальная Анкара стремится к балансу в попытках завоевать доверие стран Азии, и делает это, подав заявку на членство в БРИКС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:27

2024-10-23T06:27

2024-10-23T06:27

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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Официальная Анкара стремится к балансу в попытках завоевать доверие стран Азии, и делает это, подав заявку на членство в БРИКС, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Хотя Турция пытается укрепить свои связи с Азией, подав заявку на членство в БРИКС, она демонстрирует слабость в завоевании доверия азиатских держав", - считает Топкурулу. По его словам, Турция пытается придерживаться политики баланса, стараясь не разрывать связи с Азией в соответствии с этой линией. "Однако в последние месяцы прозападные силы в правительстве оказывают давление", - полагает политик. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240930/turtsija-1975413430.html

https://ria.ru/20240722/turtsiya-1961123473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, азия, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, сергей рябков, брикс, саммит брикс