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Запад будет угрожать Турции в случае членства в БРИКС, заявил политик - РИА Новости, 23.10.2024
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03:59 23.10.2024 (обновлено: 04:01 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/turtsija-1979456996.html
Запад будет угрожать Турции в случае членства в БРИКС, заявил политик
Запад будет угрожать Турции в случае членства в БРИКС, заявил политик - РИА Новости, 23.10.2024
Запад будет угрожать Турции в случае членства в БРИКС, заявил политик
Запад будет угрожать Турции "экономической войной" в случае членства в БРИКС, чтобы противостоять этому, Анкаре следует сближаться со своими союзниками, в том... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:59
2024-10-23T04:01
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Запад будет угрожать Турции "экономической войной" в случае членства в БРИКС, чтобы противостоять этому, Анкаре следует сближаться со своими союзниками, в том числе с Москвой, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В случае реализации членства БРИКС, существует возможность угрожать Турции войной через горячие деньги нью-йоркских и лондонских банкиров, которые вошли в Турцию за последний год, и через вооружённые силы, сформированные вокруг Турции", - считает политик. В августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, писала газета Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, что Турция должна остановить "поток американских технологий в Россию". Тем временем дипломатический источник в турецкой столице заявил РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России. По словам Топкурулу, Анкара должна стойко противостоять этим угрозам. "Однако в конечном итоге Турция будет противостоять этим угрозам и встанет рядом со своими естественными союзниками - Россией, Ираном, Ираком, Сирией и другими странами региона. Самый короткий путь к этому - членство в БРИКС", - считает он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240930/turtsija-1975413430.html
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в мире, россия, турция, иран, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, сергей рябков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Турция, Иран, Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Рябков, БРИКС, Саммит БРИКС
Запад будет угрожать Турции в случае членства в БРИКС, заявил политик

Топкурулу: Запад будет угрожать Турции "экономической войной" из-за БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Запад будет угрожать Турции "экономической войной" в случае членства в БРИКС, чтобы противостоять этому, Анкаре следует сближаться со своими союзниками, в том числе с Москвой, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"В случае реализации членства БРИКС, существует возможность угрожать Турции войной через горячие деньги нью-йоркских и лондонских банкиров, которые вошли в Турцию за последний год, и через вооружённые силы, сформированные вокруг Турции", - считает политик.
В августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, писала газета Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, что Турция должна остановить "поток американских технологий в Россию". Тем временем дипломатический источник в турецкой столице заявил РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России.
По словам Топкурулу, Анкара должна стойко противостоять этим угрозам.
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"Однако в конечном итоге Турция будет противостоять этим угрозам и встанет рядом со своими естественными союзниками - Россией, Ираном, Ираком, Сирией и другими странами региона. Самый короткий путь к этому - членство в БРИКС", - считает он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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