Минфин Германии предостерег Трампа от торговой войны с ЕС
Министр финансов ФРГ Линднер предостерег Трампа от торговой войны с Евросоюзом
© Фото : Peter KuleyЗдание Министерства финансов ФРГ
© Фото : Peter Kuley
Здание Министерства финансов ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерег кандидата в президенты США от республиканцев и бывшего главу Белого дома Дональда Трампа от развязывания торговой войны с ЕС в случае его победы на выборах.
"Любой торговый конфликт причинит вред обеим сторонам... Торговое противостояние США и ЕС ни для кого не станет успешным", - заявил министр в интервью агентству Блумберг.
Линднер призвал к "трансатлантической солидарности" для "противостояния" Китаю вместо введения обоюдных тарифов в американо-европейской торговле. Он также заверил, что заключение "справедливого торгового соглашения" соответствует интересам как США, так и Евросоюза.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщало, что Евросоюз подготовил план ответных мер в случае крупной торговой войны с США, которая может произойти при победе Трампа на президентских выборах в ноябре. Как рассказал изданию неназванный европейский дипломат, страны ЕС примут меры в ответ на введение США пошлин на товары ЕС "быстро и ощутимо". Другой неназванный европейский дипломат заявил, что члены ЕС координируют свою стратегию под руководством Еврокомиссии.
США при президенте Дональде Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - 25% и 10% соответственно, или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти взаимоприемлемое решение. Приостановка пошлин действовала до 31 декабря 2023 года.
Белый дом в декабре 2023 года сообщил, что США до конца 2025 года продлевают тарифные квоты на сталь и алюминий из Евросоюза.